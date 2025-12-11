Șeful NATO, avertisment fără precedent. Tensiunile din Europa cresc pe fondul războiului din Ucraina, iar avertismentul dur lansat de Mark Rutte a stârnit îngrijorări la nivelul întregii Alianțe. Secretarul general al NATO a transmis joi unul dintre cele mai ferme mesaje din ultimii ani, susținând că „suntem următoarea ţintă a Rusiei” și că liderii europeni trebuie să își imagineze un posibil conflict de proporții.

„Mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse”, a spus Rutte, citat de Reuters, preluată de . El a cerut tuturor statelor membre „să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”.

Șeful NATO, avertisment fără precedent. De ce spune că Europa ar putea fi „următoarea țintă a Rusiei”

Secretarul general al NATO a subliniat că pericolul este deja prezent, iar liderii occidentali nu își permit să ignore semnalele.

„Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Şi suntem deja în pericol. Când am devenit , anul trecut, am avertizat că ceea ce se întâmplă în Ucraina li s-ar putea întâmpla şi ţărilor aliate, că trebuie să trecem la o mentalitate de război”, a afirmat el.

Rutte a descris un scenariu sumbru despre un eventual conflict major: „Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri. Imaginaţi-vă: un conflict care atinge fiecare cămin, fiecare loc de muncă. Distrugeri, mobilizare generală, milioane de oameni strămutaţi, suferinţe uriaşe şi pierderi extreme.”

Șeful NATO, avertisment fără precedent: Este NATO pregătită pentru un conflict direct cu Rusia?

Rutte a atras atenția că „prea mulți sunt mulțumiți de sine” și că „nu simt urgența”. „Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acţiune este acum. Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi”, a mai spus Rutte, avertizând că „Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

În același timp, liderul NATO nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Vladimir Putin. A spus că următorul său slogan electoral ar trebui să fie „Să redăm slăbiciunea Rusiei”.

De asemenea, Rutte a declarat că „Preşedintele american Donald Trump este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor”.

Ce rol joacă SUA și Europa în consolidarea securității

Secretarul general al NATO insistă că Ucraina trebuie întărită: „Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin”. Rutte s-a declarat convins că SUA și Europa au aceeași poziție strategică în privința conflictului.

El a subliniat că strategia de securitate a SUA confirmă angajamentul Washingtonului față de Europa, deși a fost criticată pentru comentariile privind democrația europeană.

În conferința comună de la Berlin cu cancelarul german Friedrich Merz, Rutte a punctat: „SUA sunt angajate faţă de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei”.

„În calitate de secretar general al NATO, principala mea sarcină este, desigur, să mă asigur că alianţa în ansamblu este sigură. Şi dacă privesc din această perspectivă şi analizez strategia de securitate (a SUA), aceasta afirmă clar că SUA sunt angajate faţă de Europa, (sunt angajate) să ofere securitate Europei”, a declarat el în conferinţa de presă la Berlin.

Cum răspund Germania și Europa apelului NATO

Rutte a lăudat planul Germaniei de a ajunge la 3,5% din PIB cheltuieli de apărare până în 2029, dând Berlinul drept exemplu pentru restul continentului. La rândul său, Merz a afirmat:

„Nu pentru că cineva face presiune asupra noastră, ci pentru că este în interesul nostru ca Europa să poată sta pe propriile picioare. Este o cerinţă pentru ca în viitor să ne putem menţine modul de viaţă european, libertatea, securitatea şi bunăstarea.”