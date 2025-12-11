B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fostul judecător Cristi Danileț critică dur reacția Curții de Apel București, după dezvăluirile Recorder: „E ruşinos”

Fostul judecător Cristi Danileț critică dur reacția Curții de Apel București, după dezvăluirile Recorder: „E ruşinos”

Ana Maria
11 dec. 2025, 17:03
Fostul judecător Cristi Danileț critică dur reacția Curții de Apel București, după dezvăluirile Recorder: E ruşinos
Foto: Cristi Danileț / Facebook
Cuprins
  1. Ce reproșează Cristi Danileț conducerii CAB și ce mesaj ar fi vrut să audă
  2. Cum a reacționat conducerea Curții de Apel București la acuzații
  3. Cine a avut curajul să contrazică poziția conducerii CAB?

Fostul judecător și membru al CSM, Cristi Danileț, a reacționat dur după conferința extraordinară organizată joi de Curtea de Apel București, convocată ca răspuns la dezvăluirile apărute în reportajul Recorder. Potrivit acestuia, modul în care conducerea instanței a ales să explice situația este departe de standardele pe care o instituție de asemenea rang ar trebui să le respecte.

Ce reproșează Cristi Danileț conducerii CAB și ce mesaj ar fi vrut să audă

Cristi Danileț spune că s-ar fi așteptat la o abordare profesionistă, nu la „atitudini sindicaliste”. Fostul magistrat consideră că instanța ar fi trebuit să transmită un mesaj clar despre necesitatea clarificării problemelor ridicate în materialul Recorder, nu să adopte o atitudine defensivă:

„Într-o conferinţă de presă instituţională te aştepţi să vezi comportament ireproşabil, calităţi de comunicare, limbaj pe înţelesul oamenilor. În niciun caz nu te aştepţi să vezi atitudini sindicaliste, certarea participanţilor, judecarea unor persoane lipsă, publicarea unor date confidenţiale. Aş fi vrut să aud aşa ceva: ‘în reportajul Recorder ni s-au semnalat chestiuni grave, vom verifica, vom lua măsuri dacă sunt nereguli, scopul justiţiei este să se aplice legea pentru a se face dreptatea. Susţinem pe judecătorii corecţi, sperăm ca cei incorecţi să răspundă’. Din păcate… a fost cu totul altceva. E ruşinos modul de comportare a conducerii CAB. Eu ştiu că dreptul la justiţie este un drept al omului, iar dreptatea este o valoare constituţională. Orice neagă sau încalcă cele două principii nu are vreo legătură cu statul de drept. Or, magistraţii sunt cei care au îndatorirea etică de a apăra statul de drept, nu abuzurile, injustiţia, nedreptatea. Cei mai mulţi sunt profesioniştii. Unii însă ne fac de râs şi distrug munca celor corecţi”, a scris Cristi Danileţ pe Facebook.

Cum a reacționat conducerea Curții de Apel București la acuzații

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut în cadrul conferinței că documentarul Recorder reprezintă o campanie de „linşare mediatică”, afirmând că acțiunile reflectă „un mecanism organizat de destabilizare”.

Conferința, însă, a fost marcată de momente tensionate. Arsenie s-a certat în repetate rânduri cu jurnaliștii, refuzând să răspundă la mai multe întrebări incomode, inclusiv pe cea referitoare la schimbarea judecătorilor din dosare de mare corupție.

În spatele său, mai mulți judecători au venit să sprijine poziția conducerii, un element care a accentuat impresia unei abordări defensive.

Cine a avut curajul să contrazică poziția conducerii CAB?

O singură voce s-a ridicat pentru a contrazice discursul oficial al instanței. Este vorba de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a mărturisit că dezvăluirile Recorder sunt reale.

„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a declarat Raluca Moroșanu, chiar la începutul conferinţei de presă.

