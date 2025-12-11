B1 Inregistrari!
Imagini virale. Ce a făcut un judecător în momentul în care colega sa, Raluca Moroșanu, a spus că dezvăluirile Recorder sunt reale (FOTO, VIDEO)

Imagini virale. Ce a făcut un judecător în momentul în care colega sa, Raluca Moroșanu, a spus că dezvăluirile Recorder sunt reale (FOTO, VIDEO)

11 dec. 2025, 16:33
Sursa foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Cuprins
  1. Cine este judecătoarea Raluca Moroșanu și de ce a surprins cu apariția ei publică
  2. Ce acuzații lansează magistrata și cum își apără reputația
  3. Ce rol profesional are Moroșanu și cum și-a construit reputația în magistratură

Imaginile în care judecătorul Andrei Iugan, de la secția penală a Curții de Apel București, își duce mâna la gură în timp ce colega sa, Raluca Moroșanu, vorbește despre „situația toxică și încordată” din instituție au devenit virale la scurt timp după conferința de presă de la ora 12.00. Momentul a atras atenția publicului pentru că surprinde vizibil tensiunea din interiorul instanței.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost printre primele voci care au mers la microfon, unde a confirmat dezvăluirile făcute de un magistrat într-un interviu acordat Recorder. În spatele ei, prezența lui Andrei Iugan și reacția sa surprinsă pe camere au alimentat discuțiile despre situația tensionată din Curtea de Apel București, potrivit Hotnews.

Cine este judecătoarea Raluca Moroșanu și de ce a surprins cu apariția ei publică

Raluca Moroșanu activează la Secția I penală a Curții de Apel București și are o experiență de peste 26 de ani în magistratură. Apariția ei la conferință a fost neașteptată, întrucât a reprezentat un gest rar de contestare directă a conducerii într-un cadru oficial.

Judecătoarea a declarat: „Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, subliniind atmosfera apăsătoare din instanță.

Ea a continuat afirmând: „Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă”.

Ce acuzații lansează magistrata și cum își apără reputația

Moroșanu a explicat că mai mulți colegi îi împărtășesc punctul de vedere, deși admite că există și judecători care susțin actuala conducere. Ea a respins categoric speculațiile privind trecutul său profesional, precizând: „Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat”.

În plus, a insistat că mărturiile colegului său care a apărut în documentarul Recorder sunt reale: „Dacă va fi contrazis este o minciună”.

Ce rol profesional are Moroșanu și cum și-a construit reputația în magistratură

Cu o carieră solidă în sfera penală, Raluca Moroșanu este cunoscută pentru contribuțiile sale în formarea magistraților. A fost formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, iar lucrările sale, printre care „Codul de procedură penală comentat” și „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni”, sunt folosite frecvent în pregătirea profesională.

De asemenea, a participat la elaborarea Noului Cod de Procedură Penală, fapt care îi conferă o voce cu greutate în contextul actual.

Tags:
