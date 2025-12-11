Un nou protest, anunțat în Capitală. Comunitatea „Corupția ucide” a lansat un apel la protest joi seara, începând cu ora 19.00, în Piața Victoriei, sub sloganul „Scoateți corupția din justiție!”. Organizatorii își manifestă nemulțumirea față de situația actuală a sistemului judiciar și solicită măsuri concrete pentru redresarea acestuia.

Un nou protest, anunțat în Capitală. Ce solicită organizatorii protestului

Printre principalele cereri ale protestatarilor se numără demiterea Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu și a conducerii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Conform organizatorilor,

„Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru.” Ei subliniază că „situația a devenit intolerabilă” și cer implicarea politicienilor și a oamenilor onești din Justiție pentru a remedia această criză.

Redăm, mai jos, solicitările organizatorilor, potrivit :

„Documentarul Recorder a arătat cum corupția a pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut posibil acest lucru. Este timpul să le spunem că situația a devenit intolerabilă și că a venit momentul ca politicienii care susțin că vor un stat de drept, dar șj oamenii onești din Justiție să remedieze lucrurile.

Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți.

Ce cerem:

Revocarea Liei Savonea

Demiterea conducerii DNA

Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder

Revizuirea competențelor CSM

Eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție”.

Ce mesaj au transmis manifestanții miercuri seara, în fața CSM

, sute de persoane au fost prezente în fața Consiliului Superior al Magistraturii din București, scandând mesaje puternice pentru o justiție liberă și necoruptă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrați independenți, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți” sau „Lia, nu uita, te așteaptă Rahova” și „Predoiu, demisia”.

Totodată, protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: „Corupția sufocă magistratura”, „Schimbarea vine prin implicare” sau „Cum doriți să achitați?”.