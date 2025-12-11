George Simion cere revolte. Șeful AUR vrea proteste ca în Bulgaria până cade Guvernul (VIDEO)

George Simion, șeful AUR, nu scapă nicio ocazie în care să nu încerce să scoată oamenii în stradă. După ce guvernul din Bulgaria a căzut în urma protestelor violente, suveranistul vrea să se întâmple și la noi.

Îndemnul lui George Simion la revolte

George Simion vrea scandal în stradă. După exemplul Bulgariei, suveranistul își cheamă oamenii la proteste. Într-un clip postat pe Facebook, liderul AUR amestecă măsurile de austeritate cu scandalul din justiție, cu ministerul Mediului și cu străinii care ne fură resursele. Totul în speranța că îi va putea manipula pe români să iasă în stradă pentru el.

Guvernul din Bulgaria a căzut! Luni cade și al nostru dacă unii “protestatari” cer asta. Lăsați fumigenele, cereți căderea guvernului!, scrie Simion alături de videoclip.

Nu e prima dată când Simion vrea violențe

În luna septembrie, George Simion cerea revolte asemănătoare celor izbucnite în Nepal la acea vreme și i-a avertizat pe adversarii săi politici că ar putea suporta consecințele.

„Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români.”, a scris atunci George Simion, .

Instigare la violență la adresa membrilor BEC

Și ne aducem aminte de momentul halucinant în care același George Simion cerea ca membrii Biroului Electoral Central să fie pedepsiți în piața publică pentru că au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din acest an.

„Asta este o lovitură de stat. Trăim în plină dictatură. Nu putem accepta așa ceva. Cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut. Să-ți bagi joc așa de democrație.”, spunea atunci .