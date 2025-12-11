B1 Inregistrari!
Momente ireale în conferința de presă a șefei Curții de Apel București. Cum a transmis Lia Savonea, președinta Instanței Supreme, răspunsurile la întrebările judenaliștilor (VIDEO)

Adrian A
11 dec. 2025, 16:08
  1. Momente halucinante. Lia Savonea transmite răspunsurile pentru jurnaliști
  2. Urcarea Liei Savonea în vârful piramidei

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a intervenit în conferința de presă de la Curtea de Apel București. A sunat și a dictat răspunsurile la anumite întrebări ale jurnaliștilor.

Momente halucinante. Lia Savonea transmite răspunsurile pentru jurnaliști

Șefa Instanței Supreme, Lia Savonea, este un personaj principal în documentarul Recorder. Ea ar fi, după cum arată jurnaliștii în documentarul „Justiție capturată”, cea care a promovat în conducerea Curții de Apel București, judecătorii care răspund la comenzi. În ultimii 15 ani, ea a ocupat poziții cheie în sistemul judiciar și este indicată de mai mulți magistrați drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Și se pare că aceste acuzații se dovedesc chiar acum. În timpul conferinței de presă de la Curtea De Apel București, a sunat-o pe Ionela Tudor, vicepreședinta CAB. Sunt imagini în care se vede și se aude cum aceasta i-a șoptit președintei Liana Arsenie: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc”, după care a ieșit din sală. S-a întors în scurt timp și i-a șoptit Lianei Arsenie ce să răspundă. Cele două nu și-au dat seama că dialogul lor este surprins de microfoanele presei.

Lia Savonea a găsit repede o explicație.

„Am primit eu o întrebare la Curte legată de dosarul lui Vanghelie, dacă eu eram la Curte când s-a judecat dosarul. Am redirecționat mesajul purtătorului de cuvânt. Nu am urmărit, nu știam dinamica, le-am zis doar că trebuie să clarificați lucrul ăsta:  Vedeți că e o întrebare pe care voi trebuie să o clarificați, era în contextul conferinței de presă.”, a transmis Lia Savonea, pentru Digi24.ro.

Cum stau lucrurile de fapt? Iată:

Urcarea Liei Savonea în vârful piramidei

Lia Savonea a fost, rând pe rând, între 2006 și 2017,  judecătoare, vicepreședintă și președinta Curții de Apel București. În 2011,a fost respinsă de CSM pe motive de integritate când a încercat să promoveze la Înalta Curte. În 2017 a devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În 2023 a ajuns judecătoare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Din 2025 conduce ÎCCJ, cea mai importantă instanță din România.

Potrivit Recorder, în această perioadă, Savonea a strâns o majoritate de magistrați care a susținut modificările legislative care au dus în cele din urmă la controlul judecătorilor și procurorilor din țară.

Prin modificările legislative din ultimii ani, spune Recorder, în sistemul de justiție „s-a cimentat o organizare piramidală în care o mână de magistrați aflați în poziții cheie controlează întreg sistemul judiciar”.

