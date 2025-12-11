EXCLUSIV: Reacția dură a vicepreședintelui CSM, procurorul Claudiu Sandu. „Statul de drept a murit. Ne convine această stare de semi-corupție” (VIDEO)

Au apărut și primele reacții după conferința de presă de la Curtea De Apel București, în care șefa instituției i-a atacat pe judecătorii care au apărut în documentarul Recorder. Vicepreședintele CSM, procurorul Claudiu Sandu face acuzații grave.

Vicepreședintele CSM, acuzații pentru politicieni și magistrați

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, spune că situația din sistemul judiciar, dezvăluită în documentarul Recorder e veche. Și este cunoscută de la politicieni până la ultimul judecător. Dar tuturor le convine, așa că nu se face nimic.

„E o situație dramatică. Dar nu a apărut acum, odată cu documnentarul Recorder. Această situație e de ani de zile, din 2017-2018.

Mă bucur că există oameni curajoși. Nu sunt apărați de nimeni. Acești oameni sunt curajoși pe răspunderea lor. Oameni care au familii, răspunderi în familie, în societate și nu sunt apărați de nimeni. Ba dimpotrivă, sunt hărțuiți cu Inspecția Judiciară, sunt scoși din completuri.

Sunt chestiuni care se cunosc în interiorul sistemului judiciar și care sunt perpetuate pentru că convin clasei politice. Clasă politică care a făcut legile justiției și care se bucură de ele. Și care perpetuează această situație pentru că e mai ușor să te faci că nu vezi problemele decât să intervii.”, a declarat în exclusivitate pentru B1TV, Claudiu Sandu.

Claudiu Sandu: Statul de drept a murit

Vicepreședintele CSM spune că documentarul Recorder nu e nicio manipulare, așa cum acuză, inclusiv judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii, dar și . E adevărul dintr-un stat de drept mort, spune Claudiu Sandu.

„O manipulare există, dar în ceea ce privește pensiile magistraților. Interesul electoral pe acest subiect a primat în detrimentul statului de drept. Surpinzător, descoperim că unii care suntem acuzați că ținem de aceste privilegii avem curajul să criticăm sistemul din care facem parte. Adevărul trebuie spus, indiferent dacă este deranjată clasa politică.

Nu mai putem vorbi de un stat de drept în România, începând cu 2017-2018. Statul de drept a cam murit. Au fost luate măsuri legislative, iar rezultatul se vede acum. Le convine această stare de semicorupție în care ne zbatem., așa că nimeni nu mai intervine. „, a mai afirmat procurorul Claudiu Sandu, vicpreședintele CSM.