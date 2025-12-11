Procurorii intră pe fir după dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată”. Se verifică dedesubturile dosarelor „cu cântec”

Secția de procurori a CSM a emis un comunicat de presă în care anunță că procurorii demarează verificări în dosarele care au făcut subiectul documentarului „Justiție capturată”.

Procurorii intră pe fir. Se verifică dosarele

Secția pentru procurori din cadrul CSM anunță verificări după dezvăluirile Recorder privind sistemul de justiție din România.

„Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de presă apărut în spațiul public la datele de 09 (publicația Recorder), respectiv 10.12.2025 (TVR1) și, raportat la unele luări de poziție ale unor colegi procurori și la concluziile asumate de realizatori, își exprimă următorul punct de vedere:

Aspectele prezentate în conținutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și reglare, Secția de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituțional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor.

Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, și modificările recente referitoare la statutul magistraților, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice și la deraierea scopului materialului Recorder.”, se arată în .

Mesajul procurorilor pentru politicieni

„Procurorii din cadrul secției au învederat de mai multe ori miniștrilor justiției și altor decidenți politici, în cei 3 ani scurși de la începutul mandatului, că este necesară revizuirea unor dispoziții din legile justiției, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conținutul materialului. Modificările succesive ale legilor justiției în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de reprezentare în fațainstanțelor, cât și în zonele de management și administrație.

În ceea ce privește eventualele poziționări politice ale unor organizații sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotația politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficiențele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomadările Comisiei de la Veneția, ale Mecanismului de Cooperare și Verificare și a mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenție corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conțină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem.”, transmit reprezentanții procurorilor.

Reacția vicepreședintelui CSM, procurorul Claudiu Sandu

Comunicatul Secției de procurori din CSM, vine după ce, , a acuzat că situația din sistemul judiciar, dezvăluită în documentarul Recorder e veche. Și este cunoscută de la politicieni până la ultimul judecător. Dar tuturor le convine, așa că nu se face nimic.

„E o situație dramatică. Dar nu a apărut acum, odată cu documnentarul Recorder. Această situație e de ani de zile, din 2017-2018.

Sunt chestiuni care se cunosc în interiorul sistemului judiciar și care sunt perpetuate pentru că convin clasei politice. Clasă politică care a făcut legile justiției și care se bucură de ele. Și care perpetuează această situație pentru că e mai ușor să te faci că nu vezi problemele decât să intervii.

Nu mai putem vorbi de un stat de drept în România, începând cu 2017-2018. Statul de drept a cam murit. Au fost luate măsuri legislative, iar rezultatul se vede acum. Le convine această stare de semicorupție în care ne zbatem., așa că nimeni nu mai intervine.”, a afirmat procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.