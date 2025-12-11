Din 2026, cresc taxele și impozitele. Potrivit calculelor Profit.ro, impozitele pe locuințe vor înregistra o creștere semnificativă, de 79,5%, în anul următor. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere din București, pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, proprietarul va plăti în 2026 un impozit de 355 de lei.

Această majorare vine pe fondul actualizării valorilor impozabile din Codul Fiscal, care până acum erau calculate după valori din 2015, actualizate doar cu inflația. Pentru anul 2026, actualizarea propusă de Guvern este de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii, informează .

Cresc impozitele pe locuințe. De ce se aplică această creștere înainte de trecerea la impozitarea la valoarea de piață

Mecanismul actual, cu actualizarea valorilor impozabile, este temporar, până la implementarea impozitării la valoarea de piață, prevăzută pentru 1 ianuarie 2027. Aceasta a fost amânată deoarece nu a fost suficient timp pentru operaționalizarea noului sistem.

Noul sistem, e-Proprietatea, trebuie să fie funcțional până la mijlocul anului viitor pentru ca România să nu piardă fondurile prevăzute în PNRR pentru această reformă fiscală.

Ce alte proprietăți vor fi afectate de creșteri similare

Nu doar locuințele vor vedea majorări, ci și terenurile agricole, arabil, pășune, fâneață, vie, livadă, pădure, pentru care se estimează creșteri de până la 80% în 2026.

Cresc impozitele pe locuințe. Cine este scutit sau cine poate beneficia de reduceri

Codul Fiscal prevede scutiri și reduceri pentru anumite categorii, precum persoanele cu venituri mici, persoanele în vârstă, clădirile guvernamentale sau organizațiile de utilitate publică. Aceste scutiri pot fi acordate fie automat, fie prin decizie locală.

Ce se întâmplă cu sistemul informatic pentru evaluarea proprietăților

Conform jalonului 237 din PNRR, un sistem informatic pentru evaluarea proprietăților va fi dezvoltat și operaționalizat. Acesta va folosi date din tranzacții pentru a determina baza fiscală necesară aplicării impozitării pe valoarea de piață.

Amintim că magistrații CCR au decis, miercuri, că taxele și impozitele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026. a respins sesizarea AUR privind legea prin care impozitele locale sunt majorate, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.