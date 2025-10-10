B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante

Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante

Iulia Petcu
10 oct. 2025, 18:44
Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante
sursa foto: Facebook/ ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Cuprins
  1. Ce nereguli au fost descoperite în timpul controalelor
  2. Ce sancțiuni au aplicat comisarii ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă acțiune de control în perioada 6 – 10 octombrie 2025, vizând peste 1.700 de operatori economici din toate județele țării. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit abateri grave de la normele de igienă alimentară și informare a consumatorilor, aplicând sancțiuni de ordinul milioanelor de lei.

Ce nereguli au fost descoperite în timpul controalelor

În doar cinci zile, comisarii ANPC au constatat numeroase nereguli în restaurante, magazine și alte unități comerciale din întreaga țară, printre cele mai grave se numără prezența insectelor în blocurile alimentare și în materiile prime, lipsa trasabilității produselor, comercializarea de carne și produse expirate, depozitarea la temperaturi necorespunzătoare și echipamente de lucru neigienizate.

Totodată, verificările au scos la iveală abateri privind lipsa informării corecte a consumatorilor privind alergenii, lipsa prețurilor afișate sau informații incomplete despre produse. În unele cazuri, s-au constatat deficiențe la articole textile și sisteme de ventilație deteriorare, care nu respectă standardele de siguranță.

Ce sancțiuni au aplicat comisarii ANPC

Potrivit comunicatului transmis de instituție, în urma neconformităților descoperite au fost aplicate 1.185 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,26 milioane de lei, alături de 704 avertismente.

De asemnea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară a altor produse în valoare de peste 212.000 de lei. Nu în ultimul rând, 19 operatori economici au fost obligați să suspende activitatea până la remedierea deficiențelor constatate, relatează Capital.ro.

ANPC a anunțat că acțiunile de monitorizare și control vor continua în perioada următoare, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și pentru a preveni respectarea unor astfel de abateri. Instituția reamintește operatorilor economici obligația de a respecta legislația privind siguranța alimentelor, etichetarea corectă a produselor și igiena spațiilor de lucru.

„ANPC continuă acțiunile de control pentru protejarea drepturilor și siguranței consumatorilor”, au transmis reprezentanții instituției.

