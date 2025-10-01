B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”

Elena Boruz
01 oct. 2025, 10:05
Nicușor Dan a explicat cine a luat decizia de menținere a plafonării adaosului comercial la alimente
Cuprins
  1. Care ar fi fost efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente
  2. Nicușor Dan: „Această discuție a fost mai degrabă un semnal pe care coaliția l-a dat către români”
  3. A fost sau nu nevoie de solicitarea sa pentru prelungirea plafonării

Președintele Nicușor Dan a fost chestionat, marți, cu privire la decizia de a se menține plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Șeful statului a făcut declarații, conform cărora hotărârea a fost luată de partide, care au reușit să se înțeleagă până la urmă, în ciuda discuțiilor apărute.

Care ar fi fost efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente

Președintele a subliniat ideea că, în cazul în care plafonarea la alimente ar fi dispărut, ar fi existat , „evident”, niște creșteri de prețuri, însă, la nivel global, nu s-ar fi simțit.

„A fost o discuție în coaliție. În discuția asta partidele au avut poziții diferite, d ar n-aș spune că a fost  un subiect așa de mare. A fost un subiect în coaliție în care partidele au avut opinii diferite, discuție care s-a terminat. Mai degrabă e o plafonare care vizează un număr de produse de bază. Evident, dacă această plafonare ar fi dispărut la acele produse de bază, am fi văzut niște creșteri de prețuri. Pe de altă parte, într-un coș comun, pentru că oamenii nu cumpără numai acele produse de bază, se duc la supermarket și cumpără mai multe și atunci sunt niște ajustaje pe care marii vânzători le fac și un efect global nu s-ar fi simțit”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat la Euronews România în legătură cu discuțiile din coaliția de guvernare pe tema plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază, informează agerpres.

Nicușor Dan: „Această discuție a fost mai degrabă un semnal pe care coaliția l-a dat către români”

„În opinia mea, această discuție a fost mai degrabă un semnal pe care coaliția l-a dat către români, în sensul că avem grijă, adică ne interesează dificultățile pe care le întâmpinați și până trecem de iarna asta rămânem cu plafonul. Economic, probabil că n-ar fi avut, în ansamblu, mare efect”, a spus Nicușor Dan.

A fost sau nu nevoie de solicitarea sa pentru prelungirea plafonării

Șeful statului a fost întrebat dacă a fost nevoie să intervină și să solicite această prelungire a plafonării prețurilor la alimentele de bază. Acesta a precizat că decizia nu a fost luată la solicitarea sa, ci în urma discuțiilor pe care partidele din coaliția de guvernare le-au purtat.
„Nu, nu a fost. Am participat la o discuție în care pozițiile erau încă diferite, dar partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta”, a adăugat președintele Nicușor Dan

