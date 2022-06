Cum a reacționat un elev din Iași, după ce a văzut că i-a picat Caragiale la BAC: „Noroc că am știut că e despre o scrisoare”

Subiectele de la proba Limba și literatura română de la examenul de Bacalaureat nu au fost pe placul tuturor elevilor. Foarte puțini s-au pregătit pentru „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale, deoarece ai credeau că va pica poezie anul acesta și mulți dintre ei s-au bazat pe acest lucru.

Reacția unui elev după ce a aflat subiectele la Bac

Cei care au fost prezenți în sala de examinare au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cele trei subiecte.

Ultimul subiect, și cel mai de temut, i-a surprins pe elevii din Iași. Acesta consta în redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, în care tinerii trebuiau să prezinte particularitățile unei comedii studiate.

Un elev din Iași nu a ezitat să reacționeze în termeni duri pe rețelele de socializare la finalul examenului:

„Dacă îți spun ce mi-a picat la primul subiect, rămâi proastă! Noroc că am știut că e despre o scrisoare… A fost penal! Nu am știut nici măcar un personaj. Am scris vreo 3 pagini, totuși. Nimeni nu se aștepta să pice comedie. E inadmisibil așa ceva. Celelalte două subiecte au fost ușoare. Dar cu BAC-ul ăsta chiar că nu mai dau la nicio facultate aici. Mă duc în Anglia! Dau examenul de engleză și mă înscriu la o facultate de acolo, la unele nu se cere nota de la BAC. Vreau să fac ceva în domeniul antreprenorial. Mie nu îmi place școala, nu de alta… Sunt foarte nervos acum, îmi vine să bat pe cineva!”, a mărturisit Cristi Zimțoiu, un elev care a susținut examenul la Liceul Tehnologic „Petru Poni”.

Același lucru îl relatează și unii dintre elevii de la Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații.

„Bacul a fost șmecher! Destul de greu. Dacă iau 5, e bine. Nimeni nu a învățat comedia. Toți s-au pregătit pentru «Testament sau «Luceafărul», au pus accent pe poezii”, spune Sebastian, un licean ieșean.