are parte de o zi de sâmbătă cu vreme în general frumoasă și temperaturi în creștere ușoară, mai ales în nord și în centru. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, în special în nord-vest, centru și la munte. Temperaturile maxime vor varia între 14 și 24 de grade Celsius.

Soare și temperaturi plăcute în sud și sud-est

În Dobrogea și Bărăgan, ziua de sâmbătă aduce o atmosferă însorită în cea mai mare parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 21 de grade în orele după-amiezii, conform ANM.

Condiții similare se regăsesc și în sudul Moldovei și în nordul Munteniei. Aici, vremea rămâne stabilă, fără precipitații, cu cer mai mult senin și valori termice care ating în jur de 21 de grade la prânz.

Vânt mai intens în nord și centru

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, soarele domină pe parcursul zilei, însă în zonele montane își vor face apariția câțiva nori, care pot aduce ploi slabe. Vântul va sufla mai intens, iar la altitudini mari, rafalele pot ajunge până la 90 km/h pe timpul nopții.

Și în nordul Transilvaniei și Maramureș se anunță o zi în general frumoasă, dar cu vânt intensificat în întreaga regiune. La munte sunt posibile ploi slabe, iar temperaturile maxime ajung la aproximativ 21 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi, în vestul țării

Vestul României se bucură de cele mai ridicate temperaturi ale zilei. În Banat, în special în partea de sud, maximele pot atinge 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, dar fără fenomene importante.

În Transilvania, dimineața începe rece, mai ales în depresiuni, unde sunt posibile condiții de brumă. Pe parcursul zilei, temperaturile cresc ușor, însă vântul va avea intensificări, cu viteze de până la 45 km/h. În estul regiunii pot apărea nori de ploaie.

Vreme stabilă în sud și în Capitală

În Oltenia și în sudul țării, vremea rămâne frumoasă și stabilă. Soarele va domina cerul, iar temperaturile se mențin apropiate de cele din ziua precedentă, cu maxime de 21-22 de grade.

În București, ziua de sâmbătă aduce o atmosferă plăcută, cu soare și câțiva nori. Vântul va fi ușor resimțit, iar temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. Pe timpul nopții, cerul se va însenina, iar minima va coborî până la aproximativ 10 grade.

Vreme schimbătoare la munte

La munte, valorile termice cresc ușor, iar vremea va fi în general bună. În Carpații Orientali sunt posibile înnorări și ploi slabe, în timp ce vântul se va intensifica. În zonele înalte, rafalele pot atinge 70-90 km/h în cursul nopții.