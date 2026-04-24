A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar

A crescut consumul de mezeluri în România. Cât mănâncă, de fapt, românii lunar

Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 23:08
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Consumul de mezeluri, în creștere în România
  2. Exporturile de produse din carne, tot mai mari
  3. Producătorii mici câștigă teren peste graniță
  4. Avertismentul medicilor: consumul excesiv poate afecta sănătatea

Românii consumă lunar aproape un kilogram de mezeluri, iar cantitatea este în creștere față de anii trecuți. În paralel, producătorii locali trimit tot mai multe produse din carne peste hotare, unde unele dintre ele câștigă popularitate.

Consumul de mezeluri, în creștere în România

Datele oficiale arată că obiceiurile alimentare ale românilor includ din ce în ce mai multe produse procesate din carne. Astfel, în medie, un român consumă aproximativ 950 de grame de mezeluri pe lună. Este vorba despre produse precum cârnați, salam, parizer sau șuncă, de cele mai multe ori variante accesibile, feliate subțire, conform Știrile ProTv.

Comparativ cu acum doi ani, consumul a crescut cu aproximativ 10%, potrivit statisticilor. Practic, în meniul lunar al românilor intră frecvent cantități precum o jumătate de kilogram de cârnați, un baton de salam și mai multe felii de parizer și șuncă.

Exporturile de produse din carne, tot mai mari

În același timp, producătorii români reușesc să își extindă prezența pe piețele externe. Anul trecut, România a exportat aproximativ 16.000 de tone de produse din carne, în valoare de 88 de milioane de euro.

Printre produsele apreciate în străinătate se numără salamul de Sibiu, care este popular inclusiv în Statele Unite. De asemenea, parizerul românesc ajunge în țări nordice, dar și în Cipru sau Grecia, unde concurează cu produse consacrate precum mortadella.

Pentru a fi mai ușor de înțeles de către consumatorii străini, parizerul este uneori promovat drept „baloney de România” sau „din estul Europei”. Diferențele există însă, deoarece produsul american este realizat din tocătură fină de vită și are un gust mai intens.

Producătorii mici câștigă teren peste graniță

Nu doar marile companii exportă, ci și producătorii locali. Unii dintre aceștia merg pe variante premium, controlând întregul proces de producție, de la ferme până la produsul final.

„Avem o fermă de vaci angus și porci bazna în Bucovina, lângă Suceava, deci încercăm să asigurăm tot lanțul, de la glie până-n farfurie”, a declarat Georgiana Păstrăv, proprietar.

La rândul lor, reprezentanții industriei spun că degustările și prezența la raft în magazinele externe au avut un impact pozitiv asupra vânzărilor. „Ca să ne dăm seama de volum, într-o lună exportăm peste 140 de tone doar de preparate din carne”, a explicat Bogdan Buzu-Vasilache.

Avertismentul medicilor: consumul excesiv poate afecta sănătatea

Specialiștii în nutriție atrag însă atenția asupra riscurilor asociate consumului ridicat de mezeluri, în special al celor ieftine. Acestea conțin adesea cantități reduse de carne, dar și niveluri ridicate de sare și aditivi.

Din acest motiv, medicii recomandă moderație și o atenție mai mare la calitatea produselor consumate.

O femeie a rămas blocată într-o toaletă din deșert. A fost salvată abia după trei ore
