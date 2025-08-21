B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Câte ore petrece un copil în fața ecranelor, în vacanță. Specialiștii avertizează: „Stimulii rapizi și superficiali afectează concentrarea și memoria”

Câte ore petrece un copil în fața ecranelor, în vacanță. Specialiștii avertizează: „Stimulii rapizi și superficiali afectează concentrarea și memoria”

21 aug. 2025, 23:41
Sursă foto: Freepik/ @freepik

Dacă și în timpul școlii, copiii par nedezlipiți de ecrane, pe perioada vacanței, timpul petrecut pe device-uri crește exponențial. Vara, aproape jumătate dintre copii ajung să petreacă zilnic cel puțin opt ore pe telefon și calculator. Psihologii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește consumul excesiv de conținut de pe rețelele de socializare. Acest obicei ar putea duce la tulburări de somn, dificultăți de concentrare, anxietate sau chiar izolare socială. 

Cuprins:

  1. Care este rețeaua de socializare preferată a tinerilor
  2. Ce conținut preferă să consume tinerii online
  3. Cu ce activități ar putea copiii să își umple timpul liber din vacanță

Care este rețeaua de socializare preferată a tinerilor

TikTok deschide în continuare topul platformelor preferate ale tinerilor. Copiii ajung să petreacă între 5 și 8 ore, pe zi, consumând conținut de pe TikTok, între 1 și 5 ore – pe Instagram, în jur de 1–2 ore – pe YouTube și aproximativ o oră, pe WhatsApp, rataă datele furnizate de Centrul pentru Jurnalism Independent.

„Un copil care petrece opt ore pe zi pe o platformă socială nu mai are răbdarea de a citi o carte sau de a asculta o explicație de câteva minute. Creierul lui se obișnuiește cu stimuli rapizi și superficiali, iar asta afectează capacitatea de concentrare și memoria de lucru”, a explicat psihologul Ivan Aida, citat de Click!.

Efectele social media nu se văd doar la în performanțele școlare ale tinerilor, ci și în interacțiune sociale pe care le au sau, mai bine spus, nu le mai au. Trăiesc cu impresia că sunt conectați permanent cu prietenii și ajung să neglijeze interacțiunea în viață reală.

„Mulți dintre adolescenți se simt conectați virtual, dar în realitate sunt mai singuri ca oricând. Lipsa interacțiunii față în față duce la dificultăți de comunicare și la o fragilitate emoțională crescută. Nu e întâmplător că tot mai mulți copii au nevoie de consiliere psihologică din cauza anxietății și depresiei”, a mai spus psihologul Ivan Aida.

Ce conținut preferă să consume tinerii online

Datele arată că, cel mai adesea, adolescenții consumă în mediul online videoclipurile scurte și interactive, care au efecte imediate asupra stării lor de spirit. Bucuria instantă oferită de clipurile de pe rețelele de socializare a fost comparată de psihologi cu cea pe care o au dependenții de jocuri de noroc sau substanțe.

O altă problemă a rețelelor de socializare este că au ajuns să înlocuiască aproape complet activitățile esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor: sportul, interacțiunea directă cu alți copii, jocurile de echipă sau activitățile creative.

Cu ce activități ar putea copiii să își umple timpul liber din vacanță

Organizația „Salvați Copiii” a lansat un ghid cu activități alternative pentru vacanță. Printre cele amintite în ghid se numără: plimbările în aer liber, drumețiile, practicarea unui sport,  jocurile de societate sau activitățile creative, precum pictura și muzica.

Specialiștii recomandă părinților să petreacă timp de calitate alături de copiii lor și să găsească activități care să-i ajute pe cei mici să-și stimuleze imaginația și abilitățile sociale. De altfel, specialiștii atrag atenția asupra faptului că, odată cu începerea școlii, efectele vacanței petrecute exclusiv în fața ecranelor se vor resimți. Elevilor le va fi greu să se reîntoarcă la programul strict, să-și mențin atenția la ore și, per total, să aibă un randament școlar bun.

