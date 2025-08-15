B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Salam ruinat de jocurile de noroc. Averea manelistului este amanetată la cămătari

Florin Salam ruinat de jocurile de noroc. Averea manelistului este amanetată la cămătari

Adrian Teampău
15 aug. 2025, 09:19
Florin Salam ruinat de jocurile de noroc. Averea manelistului este amanetată la cămătari
Florin Salam. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Florin Salam este unul dintre cei mai solicitați și mai bine plătiți maneliști din România, motiv pentru care este și supranumit Regele Manelelor. În ciuda controverselor în care a fost implicat, legat de neonorarea unor angajamente, este extrem de solicitat.

Cuprins:

  • Viața complicată a manelistului Florin Salam
  • Ce mașină și-a amanetat la cămătari
  • Ce datorii a acumulat pentru jocurile de noroc

Viața complicată a manelistului Florin Salam

Succesul și banii câștigați din muzică l-au transformat pe Florin Salam, a cărui viață a devenit foarte complicată. De-a lungul timpului s-a vorbit despre tot felul de dependențe ale cântărețului de manele, de la droguri, la jocuri de noroc. În spațiul public au apărut tot felul de istorii al cărui protagonist principal este manelistul. El a fost anchetat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru agresarea unei tinere.

Florin Salam a fost acuzat că i-ar fi înșelat pe mai mulți dintre cei care l-au angajat, luându-le banii și refuzând să se mai prezinte la show-uri. Scandalul a fost uriaș, iar autoritățile au deschis o anchetă.

În plus, peste toate, se mai spune că Florin Salam ar fi pierdut averi întregi în cazinouri și nu de puține ori a apelat la cămătari pentru împrumuturi. Într-o singură seară, ar fi cheltuit nu mai puțin de 1.200.000 de euro, pe distracții. Câtă vreme îl ține vocea și sănătatea, iar angajamentele vin, manelistul este solvabil pentru interlopi care îi dau bani știind că îi vor recupera cu vârf și îndesat.

Din cauza jocurilor de noroc, și-ar fi pierdut, însă,  Rolls-Royce-ul cât și Bentley-ul pe care i-l făcuse cadou Roxanei Dobre, după cum a descoperit cancan.ro.

Ce mașină și-a amanetat Salam la cămătari

În urmă cu aproximativ o lună, relatează sursa citată mai sus, Florin Salam dădea semne că-și revine cu banii. Cântărețul avea cântări la care câștiga suficient cât să-și achite datoriile la cămătari. Astfel, ar fi reușit să-și scoată limuzina Bentley Bentayga, pe care i-o cumpărase Roxanei Dobre, de la cămătarii din clanul Duduienilor.

O perioadă de câteva zile, mașina ar fi fost condusă de fiica manelistului, Betty. N-a apucat să se obișnuiască, însă. Florin Salam a împrumutat, din nou, bani, de la cămătari și a lăsat limuzina amanet pentru 100.000 de euro. Suma reprezintă jumătate din prețul de achiziție, o astfel de mașină vânzându-se cu peste un sfert de milion de euro.

Atunci când ai de-a face cu cămătarii, chiar dacă te numești Florin Salam, condițiile de împrumut sunt mai dure decât la bancă. Nimeni nu se așteaptă ca bunul amanetat să fie evaluat la adevărata-i valoare.

Ce datorii a acumulat pentru jocurile de noroc

Jocurile de noroc aproape că l-au ruinat pe Florin Salam care pierde sute de mii de euro. În urmă cu aproximativ trei luni, el ar fi pierdut la un cazinou 500.000 de euro. Pentru a acoperi datoria, a apelat tot la cămătari, la cei din familia Văncică, după cum relata Cancan.

Florin Salam a lăsat amanet cealaltă limuzină, Rolls-Royce-ul iar acum trebuie să caute angajamente și să facă bani ca să acopere datoria și dobânzile cerute de cămătari, mult mai mari decât cele bancare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Monden
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Monden
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Monden
Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Externe
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
Monden
Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Externe
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
Monden
Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”
(VIDEO) Tzancă Uraganu a vorbit despre percheziția din trafic. Ce dezvăluiri a făcut manelistul: „Nimeni niciodată nu mi-a făcut așa ceva”
Monden
(VIDEO) Tzancă Uraganu a vorbit despre percheziția din trafic. Ce dezvăluiri a făcut manelistul: „Nimeni niciodată nu mi-a făcut așa ceva”
Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată. Ce relație are cu tatăl lui și cât de implicat este el însuși, ca tată
Monden
Cătălin Botezatu, mai sincer ca niciodată. Ce relație are cu tatăl lui și cât de implicat este el însuși, ca tată
Cu ce mesaje se confruntă Monica Anghel de când a slăbit? Artista a mărturisit cum o numesc fanii
Monden
Cu ce mesaje se confruntă Monica Anghel de când a slăbit? Artista a mărturisit cum o numesc fanii
Ultima oră
11:56 - Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei
11:36 - Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
11:36 - Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
11:06 - Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
10:59 - Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
10:34 - Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
10:34 - Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
10:33 - Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
10:12 - Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
10:10 - Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă