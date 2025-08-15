Florin Salam este unul dintre cei mai solicitați și mai bine plătiți maneliști din România, motiv pentru care este și supranumit Regele Manelelor. În ciuda controverselor în care a fost implicat, legat de neonorarea unor angajamente, este extrem de solicitat.

Viața complicată a manelistului Florin Salam

Ce mașină și-a amanetat la cămătari

Ce datorii a acumulat pentru jocurile de noroc

Succesul și banii câștigați din muzică l-au transformat pe , a cărui viață a devenit foarte complicată. De-a lungul timpului s-a vorbit despre tot felul de dependențe ale cântărețului de , de la droguri, la jocuri de noroc. În spațiul public au apărut tot felul de istorii al cărui protagonist principal este manelistul. El a fost anchetat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru agresarea unei tinere.

Florin Salam a fost acuzat că i-ar fi înșelat pe mai mulți dintre cei care l-au angajat, luându-le banii și refuzând să se mai prezinte la show-uri. Scandalul a fost uriaș, iar autoritățile au deschis o anchetă.

În plus, peste toate, se mai spune că Florin Salam ar fi pierdut averi întregi în cazinouri și nu de puține ori a apelat la cămătari pentru împrumuturi. Într-o singură seară, ar fi cheltuit nu mai puțin de 1.200.000 de euro, pe distracții. Câtă vreme îl ține vocea și sănătatea, iar angajamentele vin, manelistul este solvabil pentru interlopi care îi dau bani știind că îi vor recupera cu vârf și îndesat.

Din cauza jocurilor de noroc, și-ar fi pierdut, însă, Rolls-Royce-ul cât și Bentley-ul pe care i-l făcuse cadou Roxanei Dobre, după cum a descoperit .

În urmă cu aproximativ o lună, relatează sursa citată mai sus, Florin Salam dădea semne că-și revine cu banii. Cântărețul avea cântări la care câștiga suficient cât să-și achite la cămătari. Astfel, ar fi reușit să-și scoată limuzina Bentley Bentayga, pe care i-o cumpărase Roxanei Dobre, de la cămătarii din clanul Duduienilor.

O perioadă de câteva zile, mașina ar fi fost condusă de fiica manelistului, Betty. N-a apucat să se obișnuiască, însă. Florin Salam a împrumutat, din nou, bani, de la cămătari și a lăsat limuzina amanet pentru 100.000 de euro. Suma reprezintă jumătate din prețul de achiziție, o astfel de mașină vânzându-se cu peste un sfert de milion de euro.

Atunci când ai de-a face cu , chiar dacă te numești Florin Salam, condițiile de împrumut sunt mai dure decât la bancă. Nimeni nu se așteaptă ca bunul amanetat să fie evaluat la adevărata-i valoare.

Jocurile de noroc aproape că l-au ruinat pe Florin Salam care pierde sute de mii de euro. În urmă cu aproximativ trei luni, el ar fi pierdut la un cazinou 500.000 de euro. Pentru a acoperi datoria, a apelat tot la cămătari, la cei din familia Văncică, după cum relata Cancan.

Florin Salam a lăsat amanet cealaltă limuzină, Rolls-Royce-ul iar acum trebuie să caute angajamente și să facă bani ca să acopere datoria și dobânzile cerute de cămătari, mult mai mari decât cele bancare.