Acasa » Eveniment » Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol

Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol

05 nov. 2025, 08:12
Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce a fost condamnată Alina Apostol în China
  2. Autoritățile chineze și Ministerul Justiției, videoconferință despre cazul Alinei Apostol

Alina Apostol, românca care este de mai bine de 7 ani într-o închisoare din China, nu poate fi repatriată până nu se face plata a 270.000 de dolari. Suma pe care autoritățile de la Beijing o solicită pentru a iniția transferul femeii reprezintă prejudiciul creat companiei Huanhui Consulting din Shanghai (215.000 de dolari) și o amendă penală (55.000 de dolari).

De ce a fost condamnată Alina Apostol în China

Alina Apostol, în vârstă de 36 de ani, a executat 7 ani și 10 luni de închisoare în China, urmând să-și ispășească complet pedeapsa pe 20 iunie 2031.

Alina Apostol a arestată în 2017, în provincia Fujian, acuzată fiind de implicarea într-o fraudă bancară. În schema pusă la cale de mai mulți cetățeni chinezi, un român (Ioniță Jenică) și un sirian, femeia avea rolul de traducătoare.

Doi ani mai târziu de când a fost arestată, în 2019, românca a fost condamnată la 13 ani și 6 luni de închisoare, la plata a 215.000 de dolari, împreună cu ceilalți inculpați din acest dosar, și a unei amenzi de 55.000 de dolari. Patru ani mai târziu, pe 8 martie 2023, Curtea de Apel București a recunoscut pedeapsa pronunțată de instanțele din China. Adoptată la legislația din România, aceasta ar însuma 9 ani și 4 luni de închisoare, potrivit Libertatea.

În toți acești ani petrecuți după gratii, starea de sănătate a Alinei Apostol s-a degradat. Principalele cauze sunt condițiile grele de muncă și hrana puțină, insuficient nutritivă. Spre deosebire de închisorile din România, unde munca este opțională și oferă șansa deținuților la eliberare anticipată, în sistemul penitenciar din China, munca este obligatorie și este recompensată doar prin hrană..

Autoritățile chineze și Ministerul Justiției, videoconferință despre cazul Alinei Apostol

Din ultimele comunicări pe care Ministerul Justiției le-a avut cu autoritățile chineze rezultă că Alina Apostol trebuie să acopere suma integrală a prejudiciului, cât și pentru celelalte persoane implicate, pentru a putea fi transferată în România. În 2024, familia româncei a plătit suma de 55.000 de dolari cu intenția de a achita amenda penală, însă banii au fost redirecționați pentru despăgubirea companiei Huanhui Consulting.

Însă, plata celor 55.000 de euro au contribuit și la deblocarea dosarului de transfer și inițierea de către autoritățile chineze a unei videoconferințe cu Ministerul Justiției de la noi. În cadrul convorbirii, instanța chineză și-a exprimat acordul ca pedeapsa de 13 ani și 6 luni, adaptată la legislația din România, se însumeze 9 ani și 4 luni. Acum, cel mai important pas pentru realizarea procedurii de transfer rămâne achitarea integrală a despăgubirilor către victimele infracțiunii.

