Marius Lazurcă, consilierul prezidențial pentru securitate naţională se declară preocupat de starea celor doi , într-un accident în centrul Romei.

Marius Lazurcă, îngrijorat de soarta muncitorilor români

a transmis un mesaj în care și-a arătat îngrijorarea față de situația celor doi muncitori români. Potrivit informațiilor publice, un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire aflată în reabilitare s-a prăbușit. Un al doilea muncitor a fost prins sub dărâmâturi, potrivit datelor furnizate de (MAE). Accidentul de muncă s-a petrecut în centrul orașului Roma.

„Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Le doresc însănătoşire grabnică celor răniţi! Am toată încrederea în salvatorii italieni”, a scris Marius Lazurcă pe platforma X.

Consilierul Lazurcă conduce şi Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Accident de muncă în centrul orașului Roma

Incidentul la care s-a referit Marius Lazurcă a fost relatat de agenția de presă ANSA. Un turn medieval, aflat în proces de reabilitare, s-a prăbușit în centrul Romei. Este vorba despre Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, situat pe Via dei Fori Imperiali, artera care leagă Piazza Venezia de Colosseum. Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare, potrivit autorităţilor oraşului.

Autorităţile italiene au informat că un muncitor român a fost rănit uşor și a fost transportat la spital pentru investigații. Starea sănătății acestuia, au transmis, oficialii italieni, este în afara pericolului. Alţi doi muncitori au fost răniţi uşor şi au refuzat să fie duşi la spital, a precizat ANSA.

Purtătorul de cuvânt al departamentului naţional de pompieri, Luca Cari, a declarat că echipele de intervenţie încercau să extragă o persoană prinsă sub dărâmături. Acesta s-a dovedit a fi tot un muncitor român. El comunica cu autorităţile italiene, care au făcut eforturi pentru a-l extrage din zona afectată.

Înregistrările postate pe reţelele de socializare au surprins nori de praf ieşind pe ferestrele turnului şi zgomotul făcut de zidăria care s-a prăbușit zidăriei. Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului a fost închisă pentru pietoni. Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa.