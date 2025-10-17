B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
17 oct. 2025, 08:15
Sursa Foto: freepik.com
  1. Japonia
  2. Cuba
  3. Madagascar
  4. Vacanțe exotice

Mulți abia așteaptă să își ia concediul, dar care sunt planurile? Înainte de a planifica o vacanță, în special în locuri mai îndepărtate, totul trebuie gândit din timp, iar cel mai important aspect este bugetul. Iată câteva destinații unde nu trebuie să îți faci griji că vei pierde prea mulți bani.

Japonia

Japonia este o destinație perfectă de vacanță pentru cei care vor cultură, tehnologie, natură sau liniște. Este mare, diversă, iar cheltuielile pe zi sunt mai mici decât te-ai fi așteptat. Pentru această țară, cele mai scumpe vor fi biletele de avion, însă, în ceea ce privește mâncarea, nu trebuie să vă faceți griji, conform Adevărul.

Un călător obișnuit cheltuiește 57 USD (8.585 ¥) pe zi într-o excursie în Japonia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Japonia.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

  • 20 USD (3.040 ¥) pe mese
  • 6,81 USD (1.029 ¥) pe transport local
  • 47 USD (7.180 ¥) pe hoteluri

Așadar, o vacanță de o săptămână aici ar costa, în medie, 795 USD (120.190 ¥).

Cuba

Cuba este perfectă pentru cei care caută relaxare, istorie și culoare. Aici un călător obișnuit cheltuiește 17 USD (447 ₱) pe zi.

Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:

  • 5,77 USD (153 ₱) pe mese
  • 3,19 USD (85 ₱) pe transport local
  • 16 USD (436 ₱) pe hoteluri

Așadar, o vacanță de o săptămână în Cuba pentru două persoane costă, în medie, 236 USD (6.258 ₱).

Madagascar

Madagascar este o destinație perfectă pentru cei care caută aventură, natură sălbatică, cultură autentică și experiențe diferite. Un călător obișnuit cheltuiește 44 USD (196.562 MGA) pe zi într-o excursie în Madagascar.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

  • 21 USD (96.319 MGA) pe mese
  • 6,08 USD (27.250 MGA) pe transportul local
  • 30 USD (132.906 MGA) pe hoteluri

Așadar, O vacanță de o săptămână în Madagascar pentru două persoane costă, în medie, 614 USD (2.751.868 MGA).

Vacanțe exotice

În ultima perioadă, românii au preferat vacanțele exotice. Aceștia au ales ca destinație: Thailanda, Malaysia, Singapore, Indonezia, India, Arabia Saudită și Coreea de Sud.

Conform specialiștilor, românii sunt acum atrași de:

  • Explorarea tradițiilor locale
  • Descoperirea culturii autentice
  • Experiențe gastronomice unice

Cu toate acestea,  în Europa, cele mai căutate destinații de vacanță rămân Italia, Franța, Spania, Turcia și Grecia, conform Agerpres.

