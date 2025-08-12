B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde

Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde

Ana Maria
12 aug. 2025, 14:28
Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
Sursa foto: Freepik

În ultimele luni, mai mulți români au fost contactați telefonic de pe numere cu prefix național, fiind informați, în mod fals, că au realizat o plată neautorizată pentru serviciul Amazon Prime. Persoanele care sună se prezintă drept reprezentanți ai Revolut și solicită acces la contul bancar al victimei, cu scopul de a fura bani sau date personale.

Specialiștii Revolut explică faptul că este vorba despre fraudă de tip spoofing sau impersonare, o metodă prin care escrocii imită apelurile unor instituții de încredere.

Cuprins:

  • Cum reușesc infractorii să păcălească victimele prin spoofing
  • Cum verifici dacă un apel Revolut este real
  • Ce soluții de securitate a găsit compania
  • Ce sfaturi oferă pentru vacanță

Cum reușesc infractorii să păcălească victimele prin spoofing

Tehnica constă în folosirea unor numere care par reale, astfel încât apelul să pară provenit de la o bancă, o autoritate sau o companie cunoscută. În acest caz, falșii agenți pretind că există o tranzacție suspectă către Amazon Prime și încearcă să obțină date extrem de importante.

Cum verifici dacă un apel Revolut este real

Reprezentanții băncii digitale subliniază că majoritatea apelurilor oficiale se fac doar prin aplicația Revolut, după stabilirea contactului în chat.

„Cazul pe care ni l-ati relatat reprezinta o situație tipică de scam de impersonare sau spoofing, un tip de fraudă în care cineva pretinde că reprezintă o bancă, o autoritate, o companie și convinge victimele să trimită bani, să divulge date personale sau să instaleze aplicații de tipul malware. In acest caz, în mod înșelător, presupușii agenți de la serviciul de customer support pretind că reprezintă Revolut.

Ce este important de reținut e faptul că marea majoritate a apelurilor noastre către clienți se realizează direct prin aplicație, numai după ce au fost stabilite de agenții de la Relații cu clienții cu utilizatorii care au nevoie de o astfel de interacțiune. Deci, dacă cineva te sună pe nepusă masă, la telefon, printr-un alt canal decât aplicația Revolut, atunci trebuie să te oprești și să îți pui întrebarea dacă este cu adevărat cineva din partea băncii care te apelează sau este un posibil escroc. În schimb, dacă apelul se realizează prin aplicația noastră și a fost antamat anterior, atunci poți fi sigur că e Revolut, nu cineva care vrea să te păcălească.

Ce pot face clienții ca să se asigure că apelul telefonic primit este unul autentic? În primul rând, pot verifica în aplicație, în chat, dacă este, într-adevăr, un telefon efectuat de către Revolut. Dacă acesta nu este confirmat, atunci clienții pot sesiza companiile de telecomunicații în legătură cu utilizarea unor numere de telefon care par autentice (numere locale, similare celor folosite de alți utilizatori români), pentru a vedea dacă aceste companii iau măsuri pentru a preveni situațiile/ cazurile de spoofing, sau se pot adresa autorităților competente (ANCOM, DNSC). În care au căzut victime unui astfel de fraude, să se adreseze automat băncii (în chat-ul din aplicație) și Poliției”, a precizat Departamentul Comunicare Revolut, potrivit Click!.

Ce soluții de securitate a găsit compania

Pentru a limita riscul de fraudă, compania folosește tehnologii bazate pe inteligență artificială, autentificare biometrică și limite de tranzacții.

„Fraudele sunt o provocare serioasă pentru întreaga industrie financiar-bancară, și Revolut tratează cu grijă acest fenomen, reușind ca în 2024 să prevină pierderi în valoare de peste 600 milioane de lire sterline, în rândurile propriilor clienți. Pentru a crește siguranța fondurilor clienților, Revolut a lansat noi funcționalități de securitate, alături de apelurile în aplicație, care ajută clienții să evite scam-urile prin impersonare, dar și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a detecta fraudele în timp real. Alături de alte măsuri precum limitele pentru tranzacții și autentificarea biometrică, Revolut pune la dispoziția clienților resurse educative pentru a-și diversifica informațiile despre fraude și potențialele riscuri.”

Ce sfaturi oferă pentru vacanță

În contextul sezonului estival, banca digitală le recomandă utilizatorilor să fie precauți și să urmeze cursurile interactive de prevenire a fraudelor disponibile în secțiunea „Învață” a aplicației.

„Și pentru că suntem în plin sezon de vacanță, pentru a avea concedii liniștite, le recomandăm clienților să descopere seria de lecții despre prevenirea fraudelor, disponibile în aplicația Revolut în secțiunea Învață. Mai multe informații despre cum funcționează apelurile în aplicație sunt disponibile aici https://www.revolut.com/ro-RO/blog/post/how-to-know-its-really-revolut-calling/.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Eveniment
Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
Eveniment
Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
Eveniment
Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Eveniment
Un bărbat din Bacău și-a bătut soția pentru un borcan spart. Ce decizie a luat instanța
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Eveniment
Un român a devenit viral pe Facebook după ce a făcut o postare prin care cerea ajutorul. „Nevasta mă înjură de 4 ore, fără să respire”
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Eveniment
Vești bune pentru românii care folosesc taxi sau servicii de ridesharing. Ce modificări ar putea suferi tarifele
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Eveniment
Cum se spală corect fructele de pesticide? Metoda simplă pe care o recomandă specialiștii
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Eveniment
Trei străini, prinși pe aeroportul din Cluj după ce au furat mai multe bunuri de valoare la Untold. Ce au găsit polițiștii în bagajele lor
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Eveniment
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Eveniment
Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața
Ultima oră
14:34 - Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
14:33 - Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
14:26 - Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
14:04 - Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
13:55 - Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
13:54 - Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală
13:30 - Adriana Bahmuțeanu, despre starea de sănătate a mamei ei: „Stă ca pe ace”. Ce își dorește femeia
13:22 - Ce pericole pentru sănătate ascunde berea fără alcool? Peste 30 de băuturi de acest gen au fost analizate
13:08 - BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre
12:58 - China a creat primul robot-antilopă cu inteligență artificială. La ce va fi folosit