Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde

În ultimele luni, mai mulți români au fost contactați telefonic de pe numere cu prefix național, fiind informați, în mod fals, că au realizat o plată neautorizată pentru serviciul Amazon Prime. Persoanele care sună se prezintă drept reprezentanți ai Revolut și solicită acces la contul bancar al victimei, cu scopul de a fura bani sau date personale.

Specialiștii Revolut explică faptul că este vorba despre de tip spoofing sau impersonare, o metodă prin care imită apelurile unor instituții de încredere.

Cuprins:

Cum reușesc infractorii să păcălească victimele prin spoofing

Cum verifici dacă un apel Revolut este real

Ce soluții de securitate a găsit compania

Ce sfaturi oferă pentru vacanță

Cum reușesc infractorii să păcălească victimele prin spoofing

Tehnica constă în folosirea unor numere care par reale, astfel încât apelul să pară provenit de la o bancă, o autoritate sau o companie cunoscută. În acest caz, falșii agenți pretind că există o tranzacție suspectă către Amazon Prime și încearcă să obțină date extrem de importante.

Cum verifici dacă un apel Revolut este real

Reprezentanții băncii digitale subliniază că majoritatea apelurilor oficiale se fac doar prin aplicația Revolut, după stabilirea contactului în chat.

„Cazul pe care ni l-ati relatat reprezinta o situație tipică de scam de impersonare sau spoofing, un tip de fraudă în care cineva pretinde că reprezintă o bancă, o autoritate, o companie și convinge victimele să trimită bani, să divulge date personale sau să instaleze aplicații de tipul malware. In acest caz, în mod înșelător, presupușii agenți de la serviciul de customer support pretind că reprezintă Revolut.

Ce este important de reținut e faptul că marea majoritate a apelurilor noastre către clienți se realizează direct prin aplicație, numai după ce au fost stabilite de agenții de la Relații cu clienții cu utilizatorii care au nevoie de o astfel de interacțiune. Deci, dacă cineva te sună pe nepusă masă, la telefon, printr-un alt canal decât aplicația Revolut, atunci trebuie să te oprești și să îți pui întrebarea dacă este cu adevărat cineva din partea băncii care te apelează sau este un posibil escroc. În schimb, dacă apelul se realizează prin aplicația noastră și a fost antamat anterior, atunci poți fi sigur că e Revolut, nu cineva care vrea să te păcălească.

Ce pot face clienții ca să se asigure că apelul telefonic primit este unul autentic? În primul rând, pot verifica în aplicație, în chat, dacă este, într-adevăr, un telefon efectuat de către Revolut. Dacă acesta nu este confirmat, atunci clienții pot sesiza companiile de telecomunicații în legătură cu utilizarea unor numere de telefon care par autentice (numere locale, similare celor folosite de alți utilizatori români), pentru a vedea dacă aceste companii iau măsuri pentru a preveni situațiile/ cazurile de spoofing, sau se pot adresa autorităților competente (ANCOM, DNSC). În care au căzut victime unui astfel de fraude, să se adreseze automat băncii (în chat-ul din aplicație) și Poliției”, a precizat Departamentul Comunicare Revolut, potrivit .

Ce soluții de securitate a găsit compania

Pentru a limita riscul de fraudă, compania folosește tehnologii bazate pe inteligență artificială, autentificare biometrică și limite de tranzacții.

„Fraudele sunt o provocare serioasă pentru întreaga industrie financiar-bancară, și Revolut tratează cu grijă acest fenomen, reușind ca în 2024 să prevină pierderi în valoare de peste 600 milioane de lire sterline, în rândurile propriilor clienți. Pentru a crește siguranța fondurilor clienților, Revolut a lansat noi funcționalități de securitate, alături de apelurile în aplicație, care ajută clienții să evite scam-urile prin impersonare, dar și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a detecta fraudele în timp real. Alături de alte măsuri precum limitele pentru tranzacții și autentificarea biometrică, Revolut pune la dispoziția clienților resurse educative pentru a-și diversifica informațiile despre fraude și potențialele riscuri.”

Ce sfaturi oferă pentru vacanță

În contextul sezonului estival, banca digitală le recomandă utilizatorilor să fie precauți și să urmeze cursurile interactive de prevenire a fraudelor disponibile în secțiunea „Învață” a aplicației.

„Și pentru că suntem în plin sezon de vacanță, pentru a avea concedii liniștite, le recomandăm clienților să descopere seria de lecții despre prevenirea fraudelor, disponibile în aplicația Revolut în secțiunea Învață. Mai multe informații despre cum funcționează apelurile în aplicație sunt disponibile aici https://www.revolut.com/ro-RO/blog/post/how-to-know-its-really-revolut-calling/.”