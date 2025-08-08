B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate

Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 14:00
Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate
Sursa foto: Pixabay / @vitaliy-m

Două femei, așa-zise vrăjitoare, sunt acuzate că, sub pretextul că ar deține puteri supranaturale, au convins o victimă să le plătească sume considerabile pentru ritualuri de „dezlegare” și „vindecare”.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Două vrăjitoare
  • Percheziții

Ce s-a întâmplat

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte”, a tranmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Două vrăjitoare

Mărgeanu Claudia Florina, cunoscută online drept „vrăjitoarea Claudia”, și Bornea Mădălina, care se prezenta drept „vrăjitoarea Maria”, ar fi indus în eroare o persoană, promițându-i un „ritual de împreunare cu persoana iubită”, conform Adevărul.

Ulterior, i-ar fi spus că au descoperit „probleme grave de sănătate” cauzate de farmece și blesteme din trecut, pe care doar ele le pot îndepărta.

Victima ar fi încercat să încheie legătura cu cele două, însă ele ar fi amenințat-o pe femeie că tot răul se va întoarce asupra ei, inclusiv farmecele deja făcute, constrângând-o moral să continue să plătească.

Percheziții

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat dispozitive electronice, documente, obiecte folosite la ritualuri, precum și 101.500 de lei și 12.350 de euro.

Femeile au fost duse la audieri. Ulterior, au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
Eveniment
Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
Eveniment
Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
Eveniment
Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
Eveniment
Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
Scandal în Grecia din cauza turiștilor de bulgari care plătesc vacanțe ieftine și ocupă plajele
Eveniment
Scandal în Grecia din cauza turiștilor de bulgari care plătesc vacanțe ieftine și ocupă plajele
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Politică
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările
Doi șoferi băuți, implicați într-un accident rutier, au fost reținuți! Ce au spus oamenii legii
Eveniment
Doi șoferi băuți, implicați într-un accident rutier, au fost reținuți! Ce au spus oamenii legii
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Accident rutier, în județul Alba. O fetiță de 12 ani a fost lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat mai exact
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Eveniment
Un băiat de 13 ani a provocat un accident rutier, după ce a furat mașina tatălui. Cine a anunțat poliția
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cum se tratează corect ulciorul la ochi? Avertismentul specialiștilor
Ultima oră
14:32 - Lovitură grea pentru pensionarii din România! Este vorba despre recalcularea pensiilor! Ce decizie s-a luat: „Ne mint de la început”
14:29 - Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?
14:26 - Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
14:22 - Copil de 9 ani, din Dâmbovița, dat dispărut. Anunțul poliției
14:18 - Schimbări majore la Pilonul II de pensii / Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare/ Explicațiile autorităților (VIDEO)
14:02 - Anchetatorii i-au conturat profilul psihologic lui Emil Gânj. Criminalul din Mureș ar avea o inteligență peste medie
13:39 - Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
13:26 - Oana Monea de la „Insula Iubirii” a avut probleme mari de sănătate: „Am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză”. Ce alte dezvăluiri a mai făcut ispita supremă
13:23 - Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
12:59 - Un vânător milionar a fost ucis de bivolul pe care voia să-l împuște