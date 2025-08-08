Fraudă de 31.000 de euro pentru „ritual de împreunare cu iubitul”. Două vrăjitoare, percheziționate

Două femei, așa-zise vrăjitoare, sunt acuzate că, sub pretextul că ar deține puteri supranaturale, au convins o victimă să le plătească sume considerabile pentru ritualuri de „ ” și „ ”.

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte”, a tranmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Mărgeanu Claudia Florina, cunoscută online drept „vrăjitoarea Claudia”, și Bornea Mădălina, care se prezenta drept „vrăjitoarea Maria”, ar fi indus în eroare o persoană, promițându-i un „ritual de împreunare cu persoana iubită”, conform .

Ulterior, i-ar fi spus că au descoperit „probleme grave de sănătate” cauzate de farmece și blesteme din trecut, pe care doar ele le pot îndepărta.

Victima ar fi încercat să încheie legătura cu cele două, însă ele ar fi amenințat-o pe femeie că tot răul se va întoarce asupra ei, inclusiv farmecele deja făcute, constrângând-o moral să continue să plătească.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat dispozitive electronice, documente, obiecte folosite la ritualuri, precum și 101.500 de lei și 12.350 de euro.

Femeile au fost duse la audieri. Ulterior, au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.