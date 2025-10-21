B1 Inregistrari!
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box

Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box

Ana Beatrice
21 oct. 2025, 15:13
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Sursa Foto: Facebook -Marian Sîrbu
Cuprins
  1. Cine este Marian Sîrbu și cum a devenit unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din București
  2. Cum a ajuns liderul interlop în stare gravă la spital

Marian Sîrbu, cunoscut în lumea interlopă drept Box, a ajuns în stare gravă la Spitalul Universitar de Urgență din București. Temutul lider coordonează gruparea care îl protejează pe manelistul Tzancă Uraganu și este implicat în numeroase conflicte violente.

Internarea sa a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar medicii monitorizează atent evoluția stării sale de sănătate. Numele acestuia apare în mai multe dosare penale pentru fapte de violență și activități ilegale din Capitală.

Cine este Marian Sîrbu și cum a devenit unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din București

Marian Sîrbu, cunoscut sub porecla Box, a devenit un nume temut în lumea interlopă la începutul anilor 2000. El a fost asociat cu clanul Cămătarilor și s-a remarcat rapid prin comportamentul excentric și influența exercitată în Capitală.

Cu o prezență impunătoare, Box ieșea frecvent în oraș însoțit de o maimuță din specia macac, devenind o apariție notorie. În anul 2012, a fost implicat într-un schimb de focuri violent cu gruparea „Sportivilor”, soldat cu victime. Surse din lumea artistică susțin că Box îl însoțea mereu pe Tzancă Uraganu la evenimente, oferindu-i protecție și siguranță totală, notează Gândul.

Acesta a fost arestat preventiv în luna noiembrie a anului 2022, în dosarul DIICOT numit „Las Vegas”. Anchetatorii au stabilit că acesta conducea una dintre cele mai influente grupări criminale implicate în controlul cazinourilor din România. Pentru destructurarea rețelei conduse de Box, procurorii au desfășurat 123 de percheziții în București și în alte orașe din țară. În urma acțiunilor, autoritățile au confiscat arme de foc, săbii, droguri, petarde și aproape jumătate de milion de euro. Gruparea interlopă elimina concurența din zona cazinourilor prin amenințări directe și, uneori, prin acte grave de violență fizică.

Cum a ajuns liderul interlop în stare gravă la spital

Săptămâna trecută, Marian Sîrbu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, după ce starea sa s-a agravat brusc. Potrivit sursei menționte, liderul interlop ar fi fost infectat cu COVID-19, dar nu s-ar fi tratat corespunzător. Boala i-ar fi provocat complicații severe la nivelul plămânilor și inimii, iar deși este conștient, starea sa rămâne critică.

