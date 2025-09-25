Tzancă Uraganu, a ajuns la spital! Cântărețul a povestit pe rețelele de socializare prin ce a trecut.

Tzancă Uraganu este iubit de ascultătorii de muzică balcanică, iar acum a întâmpinat probleme de sănătate, care nu îl vor lăsa să își exercite profesia la adevăratul potențial, cel puțin pentru câteva zile.

Cu ce probleme se confruntă Tzancă Uraganu

a mărturisit că l-a „lovit” o răceală, care abia îi dă voie să vorbească. Direct din spitalul la care a mers să trateze problema, vedeta le-a împărtășit fanilor de pe Internet ce i s-a întâmplat.

Acesta a precizat că nu va putea cânta pentru câteva zile și că i s-a recomandat administrarea unui antibiotic timp de o săptămână.

„Sunt foarte răcit. Am gâtul inflamat, abia pot să vorbesc. O să îmi fac prezența cu orchestra și cu un încă băiat pe care îl voi găsi liber. Nu prea o să pot cânta astăzi, mâine, mi-a dat un antibiotic pentru șapte zile (…) Mă chinui să vorbesc”, a spus Tzancă Uraganu, într-un videoclip postat pe

Ce mesaj le-a transmis manelistul celor la care urmează să cânte

Din cauza răcelii, Tzancă nu va putea să cânte la adevăratul potențial. Astfel, acesta a venit cu o rugăminte pentru cei la care urmează să cânte.

Cântărețul le-a cerut să fie înțelegători și el se va revanșa, cu siguranță, atunci „când va fi cazul”.

„Am făcut febră dimineața, la 11.00 (…) Mă simțeam foarte rău (…) Abia am putut să ajung la spital. Asta este rugămintea mea: să vin așa cum pot și mai ne recuperăm noi unul față de altul când va fi cazul, vorbesc de 24 și 25 (…) Voi fi prezent așa cum pot”, a mai spus manelistul.

Manelistul a mai avut probleme de sănătate în această vară

În luna iulie a acestui an, Tzancă a mai avut probleme de sănătate. Artistul a anunțat atunci că urma un tratament perfuzabil, deoarece oboseala acumulată devenise foarte greu de gestionat.

„Când muncim foarte mult, în fiecare zi, alergături. Sute și sute de kilometri programe peste programe, de asta e frumos să ne înțelegem unii pe alții. Care vreți să înțelegeți că se poate, care vreți să înțelegeți că nu se poate, în general vorbesc de mine. Care vreți să înțelegeți, sunteți aproape de mine. Care nu vreți să înțelegeți, nu sunteți aproape de mine. Fac niște perfuzii începând de azi pentru următoarele zile ca să pot să îmi revin.

Și la gât și să mi fie mai ușor cu oboseala care se acumulează. De câțiva ani de zile eu nu cânt ziua. Nici nu am să cânt ziua să îmbrac ginerică, mireasă. Nu de altceva, dar e vorba că nu vreau să am probleme de sănătate. Că eu pierd bani aici”, a explicat artistul la acea vreme.

Tzancă Uraganu: „Mai bine mai sărac și mai sănătos”

De asemenea, cântărețul povestea atunci că nu mai poate să își ia angajamentul pentru niciun eveniment, deoarece cântă deja la două-trei evenimente pe zi, iar un program în plus, nu i-ar permite să ajungă la evenimentele pentru care a fost plătit.

„Mai bine mai sărac și mai sănătos. Așa că cei care vreți să mă înțelegeți, înțelegeți-mă cei care nu asta e. sănătatea nu este de vânzare. Și referitor la vara asta, iulie, august, septembrie, v-aș ruga mult de tot să înțelegeți că nu mai putem lua nici măcar o jumătate de oră-o oră.