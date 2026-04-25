Ce spune Rasmussen despre o nouă arhitectură de securitate europeană

propune extinderea „Coalition of the Willing”, o alianță formată din 35 de state, creată pentru a proteja Ucraina în eventualitatea unui armistițiu. El consideră că această structură ar putea deveni baza apărării convenționale a Europei.

În viziunea sa, Franța și Marea Britanie ar trebui să fie pilonii principali ai acestei structuri, datorită capacităților lor nucleare. Sediul coaliției, aflat în prezent la Paris, ar urma să fie mutat la Londra după primul an. Declarațiile vin după ce Donald Trump și-a exprimat îndoieli legate de angajamentul față de NATO și de Articolul 5 NATO, subliniind necesitatea întăririi pilonului european al alianței.

În paralel, coaliția, împreună cu Kiev , pregătește o desfășurare postbelică menită să descurajeze o nouă agresiune rusă. Totuși, fost şef NATO susține că rolul acesteia ar trebui extins la nivelul întregului continent. În acest context, el vede Ucraina nu doar ca beneficiar, ci ca un „activ” strategic. De asemenea, insistă că, indiferent de rezultatul negocierilor de pace, țara va avea nevoie de un „bastion” de securitate.

„De aceea cred că ar trebui să includem Ucraina într-o nouă arhitectură europeană de securitate și, prin aceasta, putem consolida NATO”, a spus el .

De ce consideră Rasmussen necesară „Coalition of the Willing”