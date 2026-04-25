Anders Fogh Rasmussen: Marea Britanie și Franța ar trebui să conducă o nouă „NATO europeană”, fără ajutor din partea SUA

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 18:57
Europa ar putea fi nevoită să își construiască propria umbrelă de securitate, fără a mai depinde de SUA. Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO, susține că Marea Britanie și Franța ar trebui să conducă o nouă „NATO europeană”.

Potrivit Daily Mail, declarația vine pe fondul amenințărilor lansate de Donald Trump privind o posibilă retragere a SUA din alianță. Acest scenariu ridică semne de întrebare asupra securității Europei.

Ce spune Rasmussen despre o nouă arhitectură de securitate europeană

Anders Fogh Rasmussen propune extinderea „Coalition of the Willing”, o alianță formată din 35 de state, creată pentru a proteja Ucraina în eventualitatea unui armistițiu. El consideră că această structură ar putea deveni baza apărării convenționale a Europei.

În viziunea sa, Franța și Marea Britanie ar trebui să fie pilonii principali ai acestei structuri, datorită capacităților lor nucleare. Sediul coaliției, aflat în prezent la Paris, ar urma să fie mutat la Londra după primul an. Declarațiile vin după ce Donald Trump și-a exprimat îndoieli legate de angajamentul față de NATO și de Articolul 5 NATO, subliniind necesitatea întăririi pilonului european al alianței.

În paralel, coaliția, împreună cu Kiev, pregătește o desfășurare postbelică menită să descurajeze o nouă agresiune rusă. Totuși, fost şef NATO susține că rolul acesteia ar trebui extins la nivelul întregului continent. În acest context, el vede Ucraina nu doar ca beneficiar, ci ca un „activ” strategic. De asemenea, insistă că, indiferent de rezultatul negocierilor de pace, țara va avea nevoie de un „bastion” de securitate.
„De aceea cred că ar trebui să includem Ucraina într-o nouă arhitectură europeană de securitate și, prin aceasta, putem consolida NATO”, a spus el într-o declarație pentru Telegraph.

De ce consideră Rasmussen necesară „Coalition of the Willing”

Anders Fogh Rasmussen consideră că această coaliție este crucială pentru a evita blocajele generate de statele ezitante din structuri precum Uniunea Europeană. Unele țări, precum Austria și Irlanda, își păstrează neutralitatea militară.

Alte state sunt percepute ca fiind mai apropiate de Rusia. În același timp, Marea Britanie, Norvegia și Turcia nu fac parte din această alianță. Cu toate acestea, ele rămân parteneri esențiali ai NATO. Declarațiile sale vin într-un context tensionat, în care dezbaterile despre securitatea Europei s-au intensificat.

Situația a fost amplificată după ce Donald Trump a criticat aliații europeni pentru lipsa de sprijin în războiul din Iran. Mai mult, liderul american a catalogat coaliția drept un „tigru de hârtie”. El a afirmat și că o eventuală retragere este „dincolo de orice reconsiderare”. Aceste poziții ridică semne serioase de întrebare privind disponibilitatea SUA de a apăra Europa, inclusiv în cazul activării Articolul 5 NATO.

