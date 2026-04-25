Victor Negrescu solicită intervenția UE după incidentul cu drona rusească din România: „Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată"

Victor Negrescu solicită intervenția UE după incidentul cu drona rusească din România: „Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată”

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 19:26
Sursă Foto: Facebook -Victor Negrescu
Cuprins
  1. De ce a făcut Victor Negrescu o solicitare către Uniunea Europeană
  2. Ce măsuri cere europarlamentarul PSD la nivel european

După ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe teritoriul național, Victor Negrescu a reacționat prompt. Europarlamentarul a anunțat că a transmis o solicitare oficială către Kaja Kallas, cerând o poziție fermă din partea UE.

De ce a făcut Victor Negrescu o solicitare către Uniunea Europeană

Victor Negrescu atrage atenția că incidentul de sâmbătă face parte dintr-un tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și NATO.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării noastre.
Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și ale NATO.
Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce privește provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate și în poziția oficială a Parlamentului European. Acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecție și capacitatea de reacție la nivel european în fața unor astfel de amenințări.”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Ce măsuri cere europarlamentarul PSD la nivel european

Victor Negrescu cere întărirea mecanismelor europene de monitorizare și intervenție rapidă în cazul încălcării spațiului aerian. De asemenea, solicită o coordonare mai eficientă între statele membre și instituțiile UE pentru protejarea infrastructurii și a populației. În plus, propune analizarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare.

Mai mult, europarlamentarul subliniază necesitatea integrării acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare, atrăgând atenția: „România este la frontiera Uniunii și resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil.

Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță.”, a mai precizat acesta.
