După ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe teritoriul național, Victor Negrescu a reacționat prompt. Europarlamentarul a anunțat că a transmis o solicitare oficială către Kaja Kallas, cerând o poziție fermă din partea UE.
Victor Negrescu atrage atenția că incidentul de sâmbătă face parte dintr-un tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și NATO.
Victor Negrescu cere întărirea mecanismelor europene de monitorizare și intervenție rapidă în cazul încălcării spațiului aerian. De asemenea, solicită o coordonare mai eficientă între statele membre și instituțiile UE pentru protejarea infrastructurii și a populației. În plus, propune analizarea unor măsuri suplimentare de descurajare și sancționare.
Mai mult, europarlamentarul subliniază necesitatea integrării acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate și apărare, atrăgând atenția: „România este la frontiera Uniunii și resimte direct efectele conflictului din vecinătate. Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil.