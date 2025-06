În afara terenului: sedentarismul copiilor și factura cardiovasculară pe care Bucureștiul o va plăti

Bolile de inimă continuă să fie ucigașul numărul 1 al românilor, iar statisticile arată că rădăcina problemei se întinde până în curtea școlii: doar unul din cinci elevi bucureșteni face mișcare la nivelul recomandat de OMS, în timp ce zeci de mii se „ascund” după scutiri medicale. Lipsa unei infrastructuri sportive coerente în Capitală amplifică un cerc vicios care începe cu ora de sport chiulită și se termină, două-trei decenii mai târziu, în secția de cardiologie.

Boala de inimă începe pe băncile școlii

România se menține în topul UE la mortalitatea tratabilă: 215 decese la 100 000 de locuitori din cauze care, teoretic, pot fi prevenite printr-un stil de viață activ, mare parte fiind cardiace. Eurostat mai notează că țara noastră se află printre primele patru state cu cele mai mari rate ale accidentului vascular cerebral la nivel european.

Ora de sport, ora de absenți

Datele OMS arată că numai 18 % dintre copiii de 11-15 ani din România ating minimum 60 de minute de efort moderat-viguros pe zi. Fenomenul este dublat de o „cultură a scutirilor”: Ministerul Educației a cerut inspectoratelor să raporteze numărul elevilor scutiți total de efort după ce a constatat o creștere îngrijorătoare în primele două module ale anului școlar 2023-2024. OMS avertizează că persoanele inactive au un risc de deces prematur cu 20-30 % mai mare, iar o meta-analiză ce a inclus peste 80 de studii universitare arată că nivelurile ridicate de activitate recreațională scad incidența cardiopatiei ischemice cu 20-30 %.

Lecții din Europa: un sfert de oră care schimbă ziua

Inițiativa The Daily Mile, implementată în peste 18 000 de școli europene, a demonstrat creșteri semnificative ale capacității pulmonare după numai patru luni de alergare de 15 minute pe zi. Inițiative similare, precum „Schools on the Move” din Finlanda, au redus sedentarismul în orele de școală și au devenit politică publică națională. Modelul comun: investiții mici, constanță mare și implicarea profesorilor de clasă, nu doar a celor de sport.

Harta investițiilor (și a neinvestițiilor) din București

Ce face Capitala României în această situație? Pe fondul unei strategii municipale aproape inexistente, singurele proiecte notabile din ultimii ani vin de la sectoare: Sectorul 3 a ridicat 13 săli de sport noi în 2024 și a deschis construit peste 50 de terenuri de sport cu acces gratuit, astfel încât să ofere copiilor o infrastructură sportivă optimă atât în timpul orelor de curs, dar și după ce termină școala sau în vacanțe. De asemenea, tot în 2024, Sectorul 4 a inaugurat patinoarul Berceni Arena pentru a încuraja sportul, menit să funcționeze și ca spațiu comunitar, deși primele luni au fost umbrite de avarii tehnice.

Raportat la numărul de copii din Capitală, aceste proiecte acoperă însă o prea mică parte din nevoia reală de spații pentru mișcare, mai ales în cartierele cu densitate mare.

Ce ar putea face Bucureștiul mâine

Obligativitatea a două ore de sport reale, nu doar pe hârtie, cu monitorizarea clară a prezenței. Programul „15 minute de mișcare” în fiecare școală, inspirat din The Daily Mile. Investiții în infrastructură: amenajarea de baze sportive, după modelul Sectorului 3, în fiecare cartier Campanii în social media cu influenceri locali, targetate pe liceeni, axate pe challenge-uri fizice

Dacă nu schimbăm rapid modul în care copiii bucureșteni se mișcă, vom continua să plătim cu vieți tinere factura unui oraș construit prea puțin pentru copii.