Încă un deces în urma incendiului de la Spitalul din Constanța. Bilanțul victimelor ajunge la 10 (VIDEO)

Încă un pacient ce era internat în secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, în cursul zilei de vineri când a pornit incendiul, a decedat. Astfel, bilanțul tragediei de la Constanța ajunge la 10 morți.

Vineri, un incendiu a izbucnit în secția de ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. La fața locului a fost activat planul roșu de intervenție și planul alb pentru intervenția în spitale.

Încă un pacient evacuat de la Constanța a decedat

Bilanțul morților de la incendiul de la Spitalul din Constanța a ajuns la 10, încă o persoană a murit, în cursul zilei de miercuri. Cea de-a zece persoană internată pe secția de ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța era ultima ce rămăsese în viață. Pacientul și-a pierdut viața în dimineața zilei de miercuri.

Inițial, în urma incendiului de la Constanța au murit 7 persoane, iar autoritățile cu declarat inițial nouă persoane, numărătoarea fiind realizat greșit.

Spitalul de Boli Infecțioase Constanța nu a depus documentele prin care să solicite autorizația de securitate la incendiu, „deși această obligație s-a născută odată cu anul 2007, când au fost recepționate lucrări care se supun acestei prevederi legale”, a explicat col. Cristian Radu, prim-adjunct la IGSU. La rândul său, Raed Arafat, șeful DSU, a precizat că la ISU nu a primit solicitarea de avizare.

Guvernul acordă ajutoare de 5.000 familiilor pacienților decedați la Constanța

Guvernul a aprobat luni acordarea unor ajutoare de urgență de câte 5.000 de lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor care și-au pierdut viața în urma incendiului produs la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța.

Întrebat dacă vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor, premierul a răspuns: „Ştiu că şi de la Primăria Constanţa vor fi date ajutoare, şi de la Guvern vor fi date ajutoare, în şedinţa de luni va fi această decizie”.

El a adăugat că actualul Guvern are „responsabilitatea de a corecta greşeli” făcute în ultimii 30 de ani.

„Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greşeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînţeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetenţa unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid şi a mers mai departe”, a mai arătat primul ministru.

