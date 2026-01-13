B1 Inregistrari!
Premieră la nivel național! Inteligența artificială, parte din programa școlară pentru liceu

B1.ro
13 ian. 2026, 20:42
Sursa foto: Freepik / frimufilms
Cuprins
  1. Ce schimbări aduc noile programe la matematică
  2. Cum va fi abordată matematica în funcție de fiecare profil de liceu

Noile programe pentru liceu, publicate recent în Monitorul Oficial, aduc schimbări semnificative la matematică. 

Ce schimbări aduc noile programe la matematică

Elevii din licee se vor lovi din nou de aritmetica, ca modul sau materie distinctă. Disciplina revine în programa pentru liceu după decenii de când a fost scoasă. În anii aceștia, s-a observat un fenomen mai mult decât îngrijorător la absolvenți. Ieșeau de pe băncile școlii fără să știe ordinea operațiilor sau alte procese simple, esențiale pentru o mai bună adaptare a tinerilor la ce înseamnă viața de adult.

În anexa Ministerului Educației și Cercetării la Ordinul în care este detaliată noua programă, autorii justifică decizia de a reintroduce aritmetica în programa de liceu, astfel: „Aritmetica… are caracter de continuitate în raport cu învățământul gimnazial, valorificând achizițiile anterioare din domeniul matematicii elementare (numere, operații, proporționalitate, măsurare, estimare)”.

Și inteligența artificială și-a făcut loc în programă, marcând o premieră la nivel național. Profesorii trebuie să o introducă în metodele lor de predare și fixare a temelor discutate la clasă. De altfel, cadrele didactice nu mai pot aborda subiecte abstracte fără să le coreleze cu modele din viața reală.

Inteligența artificială îi va ajuta pe elevi la înțelegerea și rezvolvarea unor probleme de matematică, dar fiind faptul că unele capitole vor fi discutate mult mai devreme, în cursul celor patru ani de liceu, decât până acum. Un exemplu sunt polinoamele. Dacă până acum, elevii se loveau de ele în clasa a XII-a, noua programă prevede ca ele să fie învățate în a X-a.

„Deocamdată, inteligența artificială este limitată, dar pe lucru de grafice, de ecuații, una e să dai la mână, alta e să bați în calculator, să-ți dea graficul într-o secundă și tu să interpretezi”, a declarat Silviu Bălănescu, profesor de matematică.

Cum va fi abordată matematica în funcție de fiecare profil de liceu

Din septembrie, odată cu începutul noului an școlar, matematica va fi abordată diferit, în funcție de fiecare profil. Elevii de la Matematică-Informatică vor trebui să dezvolte competențe avansate, pe când, la Științele Naturii, se pune accent pe aplicații practice. Cei de la profilurile umaniste și tehnologice vor trebui să iasă de pe băncile școlii cu competențe esențiale, necesare în viața de zi cu zi.

