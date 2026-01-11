B1 Inregistrari!
Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online

Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online

Adrian Teampău
11 ian. 2026, 21:16
Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Vremea geroasă ține elevii departe de școală
  2. Gerul se instalează în România

Vremea geroasă de la începutul săptămânii a determinat responsabilii din cadrul Ministerului Educației să ia măsuri. Mai multe școli din țară vor susține cursurile în sistem online.

Vremea geroasă ține elevii departe de școală

Elevii de la şase şcoli din ţară vor desfăşura luni, 12 ianuarie, cursuri online, a anunțat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Vremea geroasă a determinat suspendarea activității în alte trei unități de învățământ. Potrivit sursei citate, aici urmează ca orele să fie recuperate. Este vorba despre unităţi şcolare din județele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt, Timiş şi Bistriţa-Năsăud.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 18:00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în şase (6) unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 2.200 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației.

Potrivit oficialilor MEC, în cele trei școli în care s-a decis suspendarea cursurilor învață în jur de 100 de elevi. Este vorba despre unități din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt. Activitatea didactică va fi întreruptă, urmând ca orele să fie recuperate ulterior.

„În trei (3) unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 100 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Olt, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Gerul se instalează în România

Mai mult de jumătate dintre judeţe, din partea nordică a ţării, se află până marţi, 13 ianuarie, sub cod galben de vreme deosebit de rece. Vremea geroasă se va instala în zilele următoare la nivelul întregii țări. Potrivit prognozei ANM sunt așteptate ninsori și intensificări ale vântului.

Conform estimărilor meteo, în următoarele ore vremea va fi deosebit de rece. Gerul va fi prezent în jumătatea nordică a ţării, în dealurile subcarpatice din sud şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -14 şi -6 grade. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest şi centru şi temporar noros în restul teritoriului.

Temperaturile scăzute se vor menține și pe parcursul zilei de luni. Maximele se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar minimele între -19 şi -9 grade.

