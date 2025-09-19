Îți încălzești casa cu lemne? Află cât vei scoate din buzunar în această iarnă

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne trebuie să se pregătească pentru . Deși prețurile de bază nu au crescut față de anul trecut, majorarea TVA-ului a dus la scumpiri de aproximativ 200 de lei pentru o familie obișnuită. Impactul diferă în funcție de mărimea casei, tipul de lemn folosit și cât de bine este izolată locuința.

În România, peste 3 milioane de gospodării depind încă de sobele tradiționale sau centralele pe lemne, iar cererea este deja foarte mare încă din luna septembrie.

Cât lemn consumă o familie pe iarnă

Potrivit specialiștilor, pentru a trece cu bine peste sezonul rece, o familie are nevoie, în medie, de aproximativ 7 metri cubi de lemne. Această cantitate reprezintă un calcul orientativ, însă consumul real diferă de la caz la caz, în funcție de mai mulți factori. Condițiile meteo joacă un rol esențial: iernile blânde reduc semnificativ consumul, în timp ce perioadele cu temperaturi scăzute prelungite pot dubla nevoia de combustibil. La fel de importantă este eficiența energetică a locuinței. O casă izolată corespunzător, cu ferestre termopan și acoperiș etanș, va pierde mai puțină căldură, ceea ce înseamnă că sobele sau centrala pe lemne trebuie alimentate mai rar. În schimb, o locuință veche, fără izolație, va consuma mult mai mult pentru a menține o temperatură constantă.

Tipul de lemn folosit influențează și el costurile și consumul. Esențele tari, precum fagul, stejarul sau carpenul, au o putere calorică ridicată și ard mai lent, oferind căldură pentru o perioadă mai lungă. Lemnele de rășinoase, în schimb, ard repede și degajă mai puțină căldură, ceea ce duce la un consum mai mare. Tocmai de aceea, mulți români preferă să plătească un preț ușor mai ridicat pentru esențele tari, considerând că investiția se amortizează prin eficiență.

„Îmi ajunge cam o iarnă întreagă pentru centrală și a costat undeva la 2.875 de lei”, a declarat un bărbat pentru , exemplificând costurile reale suportate de o familie obișnuită. În gospodăriile mai mari sau în casele cu mai multe camere, necesarul de lemne poate crește semnificativ, ajungând chiar la 10–12 metri cubi pe sezon, ceea ce înseamnă cheltuieli de câteva mii de lei, greu de suportat pentru multe familii din mediul rural.

De ce au crescut costurile

Reprezentanții Direcțiilor Silvice spun că prețurile nu au fost majorate față de anul trecut, dar scumpirea vine din ajustarea TVA-ului. Claudiu Marcel Pop, reprezentant al Direcției Silvice Alba, a explicat că „prețurile nu au fost majorate, cu excepția ajustării creșterii TVA-ului”. Practic, pentru o familie care folosește aproximativ 7 metri cubi de lemn pe sezon, impactul financiar variază între 110 și 200 de lei. Prețul total cu TVA pentru această cantitate ajunge la aproximativ 2.072 de lei.

Cum se descurcă oamenii în fața scumpirilor

Mulți români caută soluții pentru a reduce cheltuielile. Unii preferă să își spargă singuri lemnele, pentru a nu plăti suplimentar pentru această muncă, în timp ce alții se aprovizionează din timp, înainte ca TVA-ul să fie aplicat la noile cote. „Eu întotdeauna numai primăvara cumpăr, pentru că atunci e mai ieftin”, a spus un localnic. Există și mai mari, unde consumul ajunge la 11–12 metri cubi pe iarnă, ceea ce echivalează cu cinci-șase salarii medii, potrivit mărturiilor unor locuitori.

De ce rămân lemnele cea mai accesibilă soluție

Chiar și cu aceste creșteri, lemnele de foc rămân o variantă mai accesibilă pentru multe familii, în comparație cu prețurile tot mai mari la gaz și electricitate. Ovidiu Cârstoc, șeful Direcției Silvice Târgu Jiu, confirmă: „Este o cerere foarte mare, mult mai mare decât anul trecut din partea populației”. În ciuda dificultăților, lemnele continuă să fie considerate o soluție de compromis între costuri și eficiență, mai ales în zonele rurale unde rețelele de gaze naturale nu sunt disponibile.

Ce rol are Romsilva în asigurarea lemnelor de foc

Pentru a răspunde cererii, Romsilva a scos la vânzare în acest an aproape 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc. Această cantitate este menită să acopere nevoile gospodăriilor care nu au alte surse de încălzire, dar și să ofere un preț reglementat, mai stabil, comparativ cu cel practicat pe piața liberă. Chiar și așa, presiunea pe stocuri este mare, iar autoritățile avertizează că planificarea din timp rămâne esențială pentru a evita crizele de aprovizionare.