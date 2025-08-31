B1 Inregistrari!
Prețul lemnelor de foc lovește puternic în buzunarele românilor. Cât costă metrul cub în acest an

Prețul lemnelor de foc lovește puternic în buzunarele românilor. Cât costă metrul cub în acest an

Ana Beatrice
31 aug. 2025, 14:06
Prețul lemnelor de foc lovește puternic în buzunarele românilor. Cât costă metrul cub în acest an
Sursa foto. Pixabay

Lemnele de foc au devenit o povară pentru milioane de români care își încălzesc casele cu soba. Prețurile au crescut semnificativ față de anul trecut, ajungând și la 650 de lei pe metru cub în unele zone. În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării depind de lemn pentru a trece peste iarnă, iar scumpirile recente îi obligă pe mulți să își facă proviziile din timp.

Cuprins:

  • Cât au crescut prețurile la lemnul de foc față de anul trecut

  • De ce cumpără românii lemne încă din primăvară

  • Exemple de prețuri în diferite zone ale țării

  • Impactul TVA-ului majorat asupra gospodăriilor

Cât au crescut prețurile la lemnul de foc față de anul trecut

Dacă în 2024 Romsilva vindea lemnul la un preț mediu de 282 lei pe metru cub fără TVA, acum pe piața liberă prețurile variază între 300 și 650 lei, în funcție de zonă și de starea lemnului. În unele cazuri, se cer chiar peste 2.000 de lei pentru 4 metri cubi de lemn spart, adică 600 lei metrul cub.

De ce cumpără românii lemne încă din primăvară

Mulți gospodari preferă să își facă proviziile din timp pentru a evita scumpirile de toamnă. „E mai avantajos, pentru că sunt mai ieftine. Majoritatea vecinilor cumpără lemnele din primăvară”, a declarat Valentin pentru observatornews.ro.

Exemple de prețuri în diferite zone ale țării

  • Bacău: 400 lei/mc

  • Florești (Cluj): 480 lei/mc

  • Bichigiu: 420 lei/mc

  • Brașov: 650 lei/mc

  • Gorj: 300 lei/mc

Impactul TVA-ului majorat asupra gospodăriilor

Începând cu 1 august, TVA-ul aplicat lemnului de foc a crescut de la 5% la 9%. Această schimbare, cumulată cu scumpirile naturale din piață, îi lovește direct pe cei care depind de soba cu lemne pentru încălzire.

