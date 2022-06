Jurnalista Alexandra Manea, despre podul prăbușit: Eram cumva alungați să nu mai filmăm lucrările / Părea lăsat și crăpat la mijloc înainte de inaugurare / Constructorul a spus că nu ar fi nicio problemă de siguranță (VIDEO)

Alexandra Manea, jurnalistă la Roman TV, a vorbit despre situația podului peste Siret care la nici șapte luni de la momentul în care era repus în funcțiune. „Eram cumva alungați să nu mai filmăm ceea ce se întâmplă acolo, podul fiind într-un proces de reabilitare la acel moment”, a spus ea, joi, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu.

„Într-adevăr, astăzi am tranzitat acest pod, pentru că așa s-a nimerit, să fac o documentare în comuna Sagna. Podul este la Luțca, face legătura între satul Luțca și celelalte sate ale comunei. Pot să spun că am urmărit acest proces de modernizare a podului încă de la început, am fost la fața locului periodic. Ni s-a interzis la un moment dat să mai mergem pe pod, în zona podului. Aveam așa niște câini de pază atunci când ajungeam cu colegii acolo să filmăm, eram cumva alungați să nu mai filmăm ceea ce se întâmplă acolo, podul fiind într-un proces de reabilitare la acel moment”, a declarat Alexandra Manea.

Întrebată cine le-a interzis accesul, ea a răspuns: „Probabil erau paznici angajați de firma constructoare, care, da, era în legătură cu entitatea care a obținut finanțarea, respectiv Consiliul Județean Neamț”.

„Noi ne-am făcut meseria în continuare, chiar dacă, mă rog, ni s-a interzis cumva accesul pe pod, pentru că am mai fost de atunci să luăm imagini și am luat și legătura în mai multe rânduri cu acest constructor care s-a ocupat de lucrări. Am scris chiar în septembrie 2021, nici nu era inaugurat podul, nu se redeschisese tranzitul pe pod, și am scris că pare lăsat și crăpat la mijloc”, a continuat jurnalista.

Alexandra Manea spune că repunerea în funcțiune nu s-a desfășurat ca o inaugurare obișnuită.

„Nu a fost o inaugurare oficială cum eram obișnuiți noi la diferite obiective inaugurate, cu panglică, cu fast, cu edilul comunei, cu președintele. A fost doar o informare pe Facebook sau prin mijloacele media de informare a jurnaliștilor”, a adăugat Manea.

Întrebată dacă podul a fost refăcut de la zero, jurnalista a explicat: „Ideea este că declarațiile oficiale arată că podul ar fi trebuit să treacă prin reparații capitale, adică să fie refăcut cumva de la zero. Ceea ce s-a întâmplat în martie anul acesta, și anume că dedesubtul podului s-a desprins una din grinzile de susținere, cred eu că relevă faptul că podul nu ar fi fost totuși reluat cap-coadă să fie refăcut, ci cumva ar fi fost reabilitat. Nu a fost acea reparație capitală despre care s-a vorbit”.

„La momentul desprinderii acestei grinzi de sub pod, fiind două de o parte și două de alta, din patru rămăseseră trei, luasem legătura cu constructorul, care mi-a spus că de fapt nu este o grindă de susținere, că nu ar fi nicio problemă legată de securitatea podului, de siguranța celor care îl tranzitează și că ar fi lucrări ascunse, tencuite, că a fost îndepărtată grinda respectivă”, a mai spus Alexandra Manea.