Acasa » Eveniment » Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”

Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 14:05
Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
Dumitru Chisăliță
Cuprins
  1. De ce energia regenerabilă nu ieftinește automat factura
  2. Principalele cauze ale prețurilor ridicate
  3. Problemele din sistem: stocare și acces la rețea
  4. Critici la adresa reglementării
  5. Fără reforme, prețurile nu scad

Creșterea producției de energie din surse regenerabile nu garantează scăderea prețurilor la consumatori, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă. Potrivit acestuia, fără investiții în rețele, stocare și reforme structurale, costurile totale ale sistemului pot chiar crește.

De ce energia regenerabilă nu ieftinește automat factura

Dumitru Chisăliță explică faptul că energia solară și eoliană pot reduce prețurile doar în anumite intervale, în special la prânz sau când condițiile meteo sunt favorabile. În rest, lipsa producției duce la creșteri de preț, conform Agerpres.

„Mai mult solar fără stocare și consum flexibil înseamnă prețuri foarte mici la prânz, dar prețuri mari seara și costuri sistemice mai mari”, susține expertul.

Principalele cauze ale prețurilor ridicate

Președintele Asociația Energia Inteligentă identifică 14 factori care mențin energia scumpă în România. Printre cei mai importanți se numără:

  • „Canibalizarea” producției solare și eoliene – prețuri foarte mici când produc și foarte mari când nu produc
  • Funcționarea redusă a centralelor pe gaz și cărbune, ceea ce crește costurile per unitate
  • Rețele învechite, cu pierderi și blocaje
  • Piață nelichidă și concurență slabă
  • Investiții necorelate între producție, transport și consum

Problemele din sistem: stocare și acces la rețea

Un alt factor major este lipsa capacităților adecvate de stocare. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, România nu are încă un mix eficient de stocare, iar soluțiile greșit dimensionate pot scumpi și mai mult energia.

De asemenea, accesul la rețea a devenit o problemă critică. Blocarea capacității prin proiecte speculative duce la întârzieri pentru investițiile reale și creează o „piață paralelă” a avizelor de racordare.

Critici la adresa reglementării

Expertul atrage atenția și asupra rolului Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, susținând că regulile actuale contribuie la blocaje și distorsiuni în piață.

În aceste condiții, nu câștigă neapărat cel mai eficient producător, ci cel care reușește să obțină acces la rețea.

Fără reforme, prețurile nu scad

Mesajul central al analizei este că energia ieftină nu depinde doar de creșterea capacității instalate, ci de funcționarea întregului sistem.

„Energie ieftină înseamnă producție potrivită, rețea adecvată, stocare corectă, piață lichidă și reglementare curată”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Fără reforme, avertizează acesta, prețurile vor continua să crească sau, în cel mai bun caz, se vor stabiliza abia după amortizarea investițiilor și eficientizarea sistemului energetic.

