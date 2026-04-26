Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe malul lacului Buftea. Nuntă restrânsă, meniu exclusivist și planuri pentru luna de miere în Sardinia

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 15:50
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Cununie civilă pe malul lacului Buftea
  2. Nuntă restrânsă, dar cu meniuri fine dining
  3. Ținutele mirilor și atmosfera serii
  4. Declarațiile mirilor după eveniment

Dorian Popa și aleasa inimii sale, Andreea, au spus „DA” pe 24 aprilie, în cadrul unei nunți elegante, desfășurate pe malul lacului Buftea. Evenimentul a adunat aproximativ 120 de invitați, iar mirii au dezvăluit deja și destinația aleasă pentru luna de miere.

Cununie civilă pe malul lacului Buftea

Ceremonia a avut loc într-un decor deosebit, pe malul lacului din Buftea, într-un cadru organizat atent în doar câteva săptămâni. Evenimentul a fost descris de mire ca fiind unul „de vis”, cu o atmosferă rafinată și un concept gândit până la cel mai mic detaliu, conform Click.
Dorian Popa a atras atenția încă de la sosire, coborând dintr-un Lamborghini Huracán Spyder, moment care a completat atmosfera de lux a evenimentului.

Nuntă restrânsă, dar cu meniuri fine dining

Deși a fost o nuntă cu aproximativ 120 de invitați, evenimentul a avut un caracter exclusivist. Mirii au optat pentru un meniu de tip fine dining, cu preparate sofisticate precum ravioli cu homar și caviar.
„A fost un meniu fine dining, foarte mișto, este cu mâncare ieșită din comun”, a declarat Dorian Popa.
Artistul a adăugat că invitații au avut parte și de preparate tradiționale, pentru a completa experiența culinară.

Ținutele mirilor și atmosfera serii

Mireasa Andreea a purtat două rochii spectaculoase: una tip sirenă la cununia civilă și o rochie scurtă pentru petrecere. Buchetul a fost compus din bujori albi, într-un stil minimalist.
Dorian Popa a ales un costum negru clasic, completat de cămașă albă și papion, într-un stil elegant și sobru.
Atmosfera a fost întreținută de Prestige Orchestra și artista Amna, iar petrecerea a durat până în zorii zilei.

Declarațiile mirilor după eveniment

La finalul evenimentului, Dorian Popa a declarat că nunta a fost „la superlativ” și că experiența a depășit așteptările.
„Totul a fost ca un vis! Muzică extraordinară, invitați care s-au distrat alături de noi, totul a fost superb”, a spus acesta.
Artistul a mai adăugat că s-a bucurat de fiecare moment și a preferat să nu fie permanent conectat la telefon.
Luna de miere: Sardinia
După nuntă, mirii au decis să plece în luna de miere în Sardinia, însă nu imediat, ci în perioada verii.
„O să plecăm în luna de miere în Sardinia, undeva prin luna iunie”, a precizat Dorian Popa, adăugând că vacanța va fi petrecută împreună cu apropiați ai familiei.

