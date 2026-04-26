Românii, în fruntea problemelor economice din UE. Clasamentul care arată unde se trăiește cel mai bine

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 16:32
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce arată, de fapt, acest clasament despre nivelul de trai
  2. În ce țări se trăiește cel mai greu și unde nivelul de trai este mai ridicat
  3. Cum a ajuns Taiwan cea mai fericită economie din lume

Românii resimt din plin povara dobânzilor ridicate la credite. În 2025, România ocupa locul 60 din 178 în clasamentul global al „mizeriei economice”. Acest indice măsoară cât de dificil este traiul din punct de vedere financiar. Poziționarea este influențată în principal de costul ridicat al împrumuturilor. Acestea reprezintă una dintre cele mai puternice surse de presiune asupra populației. La acest tablou se adaugă șomajul și inflația, potrivit analizei Hanke’s Misery Index citate de Fortune.

Ce arată, de fapt, acest clasament despre nivelul de trai

Clasamentul se citește simplu. Cu cât o țară este mai sus, cu atât viața economică este mai dificilă pentru populație, iar pozițiile mai joase indică stabilitate și condiții mai bune. În acest context, România se află pe cea mai slabă poziție din Uniunea Europeană, fiind depășită de economii dezvoltate precum Germania (147), Franța (115) sau Țările de Jos (145), dar și de state din regiune precum Bulgaria (130), Ungaria (105) și Polonia (125).

La polul opus, țările unde se estimează un trai mai ușor sunt Irlanda, Cehia, Malta, Danemarca, Croația și Olanda. La nivel global, România se află în apropierea Rusia (59), fiind depășită de unele state africane precum Nigeria (37), Ghana (50) sau Zambia (53), dar înaintea altora, precum Kenya (65) și Algeria (70).

În ce țări se trăiește cel mai greu și unde nivelul de trai este mai ridicat

Tabloul global rămâne în mare parte neschimbat, semn că problemele economice profunde nu dispar peste noapte. Dintre cele mai „mizerabile” 20 de economii din 2024, nu mai puțin de 17 se regăsesc și în 2025 în același top.

Cea mai spectaculoasă schimbare se înregistrează în cazul Siriei. Țara iese din clasament și coboară până pe locul 33, pe fondul transformărilor politice majore. În același timp, Egipt și São Tomé și Príncipe ies din top. Locul lor este luat de Botswana, Bosnia și Herțegovina și Brazilia, unde șomajul ridicat și costurile mari ale creditelor continuă să afecteze populația.

La polul opus, Taiwan își păstrează titlul de cea mai „fericită” economie din lume pentru al doilea an consecutiv. Irlanda urcă spectaculos 54 de poziții și intră în topul celor mai performante economii.

În zona celor mai afectate state domină Venezuela, Sudan, Turcia și Iran, în timp ce economii precum Singapore, Japonia sau Qatar oferă condiții de trai mult mai stabile.

Cum a ajuns Taiwan cea mai fericită economie din lume

În 2025, Taiwan a ocupat pentru al doilea an consecutiv prima poziție în clasamentul celor mai „fericite” economii, confirmând o performanță greu de egalat. Avansul a fost susținut de o creștere de 9,2% a PIB-ului real pe cap de locuitor, alimentată de cererea globală pentru semiconductori și tehnologii dedicate inteligenței artificiale.

Economia a funcționat la un nivel ridicat, cu un șomaj redus, de 3,3%, și o inflație temperată, de 1,3%. În același timp, costul creditării s-a menținut la un nivel relativ scăzut, de 3,3%, sprijinind investițiile și consumul. Chiar și pe fondul tensiunilor geopolitice cu China, ritmul de creștere și stabilitatea economică au rămas solide.

Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
