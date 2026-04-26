Ce arată, de fapt, acest clasament despre nivelul de trai

Clasamentul se citește simplu. Cu cât o țară este mai sus, cu atât viața economică este mai dificilă pentru populație, iar pozițiile mai joase indică stabilitate și condiții mai bune. În acest context, România se află pe cea mai slabă poziție din Uniunea Europeană, fiind depășită de economii dezvoltate precum Germania (147), Franța (115) sau Țările de Jos (145), dar și de state din regiune precum Bulgaria (130), Ungaria (105) și Polonia (125).

La polul opus, țările unde se estimează un trai mai ușor sunt Irlanda, Cehia, Malta, Danemarca, Croația și Olanda. , România se află în apropierea Rusia (59), fiind depășită de unele state africane precum Nigeria (37), Ghana (50) sau Zambia (53), dar înaintea altora, precum Kenya (65) și Algeria (70).

În ce țări se trăiește cel mai greu și unde nivelul de trai este mai ridicat

Tabloul global rămâne în mare parte neschimbat, semn că problemele economice profunde nu dispar peste noapte. Dintre cele mai „mizerabile” 20 de economii din 2024, nu mai puțin de 17 se regăsesc și în 2025 în același top.

Cea mai spectaculoasă schimbare se înregistrează în cazul Siriei. Țara iese din clasament și coboară până pe locul 33, pe fondul transformărilor politice majore. În același timp, Egipt și São Tomé și Príncipe ies din top. Locul lor este luat de Botswana, Bosnia și Herțegovina și Brazilia, unde șomajul ridicat și ale creditelor continuă să afecteze populația.

La polul opus, Taiwan își păstrează titlul de cea mai „fericită” economie din lume pentru al doilea an consecutiv. Irlanda urcă spectaculos 54 de poziții și intră în topul celor mai performante economii.

În zona celor mai afectate state domină Venezuela, Sudan, Turcia și Iran, în timp ce economii precum Singapore, Japonia sau Qatar oferă condiții de trai mult mai stabile.