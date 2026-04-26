Un autoturism în valoare de aproximativ 45.000 de euro, căutat de autoritățile din , a fost descoperit în Portul Constanța de polițiștii de frontieră. Vehiculul urma să fie exportat către Georgia, însă a fost reținut în urma verificărilor.

Descoperire în zona portuară

Cazul a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud Agigea, unde polițiștii de frontieră, împreună cu ofițeri Frontex, au efectuat controale asupra unor bunuri pregătite pentru export, scrie Agerpres.

Pe platforma unui operator portuar a fost identificat un autoturism marca Ford Ranger, fabricat în 2022 și înmatriculat în Suedia.

Mașină căutată și suspiciuni de fals

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că autoturismul figura ca fiind căutat de autoritățile suedeze.

În plus, documentele prezentate au ridicat suspiciuni serioase, polițiștii constatând că certificatul de înmatriculare nu îndeplinea condițiile de formă și există indicii că ar putea fi fals.

Vehicul indisponibilizat și anchetă penală

Autoturismul, evaluat la aproximativ 45.000 de euro, a fost indisponibilizat și transportat la sediul Gărzii de Coastă, unde va rămâne până la finalizarea cercetărilor.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tăinuire, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar anchetatorii încearcă să stabilească traseul complet al mașinii și persoanele implicate în transportul acesteia.

Ancheta continuă în Portul Constanța

Autoritățile continuă verificările în Portul Constanța pentru a preveni astfel de situații, în contextul în care zona este un punct important de tranzit pentru mărfuri și vehicule către state din afara Uniunii Europene, inclusiv Georgia.

Cazul se înscrie în acțiunile de combatere a traficului de bunuri furate și a falsurilor în documente, desfășurate de polițiștii de frontieră în colaborare cu agențiile europene.