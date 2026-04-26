Acasa » Eveniment » Mașină de 45.000 de euro, căutată de autoritățile suedeze, descoperită în Portul Constanța. Autoturismul urma să fie exportat în Georgia

Mașină de 45.000 de euro, căutată de autoritățile suedeze, descoperită în Portul Constanța. Autoturismul urma să fie exportat în Georgia

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 13:00
Mașină de 45.000 de euro, căutată de autoritățile suedeze, descoperită în Portul Constanța. Autoturismul urma să fie exportat în Georgia
Cuprins
  1. Descoperire în zona portuară
  2. Mașină căutată și suspiciuni de fals
  3. Vehicul indisponibilizat și anchetă penală
  4. Ancheta continuă în Portul Constanța

Un autoturism în valoare de aproximativ 45.000 de euro, căutat de autoritățile din Suedia, a fost descoperit în Portul Constanța de polițiștii de frontieră. Vehiculul urma să fie exportat către Georgia, însă a fost reținut în urma verificărilor.

Descoperire în zona portuară

Cazul a fost înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud Agigea, unde polițiștii de frontieră, împreună cu ofițeri Frontex, au efectuat controale asupra unor bunuri pregătite pentru export, scrie Agerpres.
Pe platforma unui operator portuar a fost identificat un autoturism marca Ford Ranger, fabricat în 2022 și înmatriculat în Suedia.

Mașină căutată și suspiciuni de fals

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că autoturismul figura ca fiind căutat de autoritățile suedeze.
În plus, documentele prezentate au ridicat suspiciuni serioase, polițiștii constatând că certificatul de înmatriculare nu îndeplinea condițiile de formă și există indicii că ar putea fi fals.

Vehicul indisponibilizat și anchetă penală

Autoturismul, evaluat la aproximativ 45.000 de euro, a fost indisponibilizat și transportat la sediul Gărzii de Coastă, unde va rămâne până la finalizarea cercetărilor.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tăinuire, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, iar anchetatorii încearcă să stabilească traseul complet al mașinii și persoanele implicate în transportul acesteia.

Ancheta continuă în Portul Constanța

Autoritățile continuă verificările în Portul Constanța pentru a preveni astfel de situații, în contextul în care zona este un punct important de tranzit pentru mărfuri și vehicule către state din afara Uniunii Europene, inclusiv Georgia.
Cazul se înscrie în acțiunile de combatere a traficului de bunuri furate și a falsurilor în documente, desfășurate de polițiștii de frontieră în colaborare cu agențiile europene.

Citește și...
Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe
Eveniment
Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe
Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
Eveniment
Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării
Eveniment
Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării
Petrișor Peiu critică Guvernul: „Deficit real mai mare, taxe crescute, fără reducerea risipei bugetare”
Eveniment
Petrișor Peiu critică Guvernul: „Deficit real mai mare, taxe crescute, fără reducerea risipei bugetare”
Sturioni, delfini și un rechin salvați din plase ilegale în Marea Neagră. Acțiune amplă a Poliției de Frontieră
Eveniment
Sturioni, delfini și un rechin salvați din plase ilegale în Marea Neagră. Acțiune amplă a Poliției de Frontieră
Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
Eveniment
Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
Val de concedieri la Meta și Microsoft. Mii de joburi, afectate de investițiile în AI
Eveniment
Val de concedieri la Meta și Microsoft. Mii de joburi, afectate de investițiile în AI
40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
Eveniment
40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
Eveniment
Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă
Eveniment
Robot umanoid, ghid la muzeu în Torino. Cum interacționează R1 cu vizitatorii și operele de artă
Ultima oră
14:22 - Incendiu major în Soveja. 11 locuințe distruse, mobilizare extinsă a forțelor de intervenție din cinci județe
14:05 - Dumitru Chisăliță: „Mai multă energie solară și eoliană nu înseamnă automat facturi mai mici”
13:21 - Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării
12:19 - Petrișor Peiu critică Guvernul: „Deficit real mai mare, taxe crescute, fără reducerea risipei bugetare”
11:51 - Sturioni, delfini și un rechin salvați din plase ilegale în Marea Neagră. Acțiune amplă a Poliției de Frontieră
11:23 - Abrudean: „Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internațional”
10:46 - Val de concedieri la Meta și Microsoft. Mii de joburi, afectate de investițiile în AI
10:39 - 40 de ani de la Cernobîl. Maia Sandu merge la Kiev și la locul catastrofei: „Avem nevoie de aceeași unitate”
10:19 - Copii eroi în SUA. Mai mulți elevi au oprit un autobuz școlar după ce șoferița a leșinat la volan
09:58 - Zelenski propune negocieri directe cu Rusia în Azerbaidjan, în timp ce Ucraina este lovită de un nou atac masiv