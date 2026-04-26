Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN investighează posibile legături cu atacurile din zona Dunării

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 13:21
Sursa Foto simbol: Hepta.ro / Alpha Press / Lafargue Raphael
Cuprins
  1. Perimetru securizat și anchetă în desfășurare
  2. Descoperirea făcută în urma unui apel la 112
  3. Intervenție aeriană NATO și măsuri de apărare
  4. Incidentul din Galați, deja neutralizat

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat descoperirea unor fragmente de dronă între localitățile Luncavița și Văcăreni, în județul Tulcea. Zona a fost securizată, iar specialiști militari și ai serviciilor de informații au fost trimiși la fața locului pentru investigații.

Perimetru securizat și anchetă în desfășurare

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale, zona unde au fost găsite fragmentele a fost imediat securizată de efective ale Ministerului Afacerilor Interne, scrie Adevărul.
O echipă mixtă formată din specialiști ai MApN și ai Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a analiza situația și a ridica resturile dronei în vederea expertizării.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Descoperirea făcută în urma unui apel la 112

Ministerul de Interne a precizat că fragmentele au fost semnalate după un apel la numărul de urgență 112. Este al doilea incident de acest tip înregistrat în aceeași zonă într-un interval scurt de timp.
Sâmbătă după-amiază, o altă dronă s-a prăbușit în localitatea Văcăreni, din Tulcea. Din fericire, în momentul impactului nu se aflau persoane în apropiere, astfel că nu au fost înregistrate victime.

Posibile legături cu atacurile din regiune

Autoritățile iau în calcul ipoteza ca drona să facă parte dintr-un grup de aparate de zbor observate în noaptea precedentă, unele dintre acestea fiind implicate și în incidentul de la Galați.
În noaptea respectivă, radarele MApN au detectat activitate intensă cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

Intervenție aeriană NATO și măsuri de apărare

În contextul acestor incidente, Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave Eurofighter Typhoon din misiunea de poliție aeriană întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.
De asemenea, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost puse în stare de alertă.

Incidentul din Galați, deja neutralizat

Drona descoperită anterior în județul Galați a fost detonată controlat de autorități, la aproximativ doi kilometri de locul unde a fost găsită, în apropierea lacului Brateș.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili originea exactă a aparatelor de zbor și posibilele legături cu conflictul din regiune.

