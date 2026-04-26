Cuburile de supă, între gust intens și riscuri. Ce conțin, de fapt, produsele ultraprocesate din bucătărie

Selen Osmanoglu
26 apr. 2026, 15:14
Sursă foto: Freepik/ @KamranAydinov
Cuprins
  1. Ingredientul „secret” din multe rețete rapide
  2. Ce conțin, de fapt, cuburile de supă
  3. Impactul asupra sănătății
  4. Aliment ultraprocesat, de consumat cu moderație

Cuburile de supă sunt folosite frecvent în bucătăriile din întreaga lume pentru a intensifica gustul preparatelor, însă specialiștii atrag atenția că acestea sunt produse ultraprocesate, cu un conținut ridicat de sare, aditivi și grăsimi, care pot avea efecte negative asupra sănătății dacă sunt consumate în exces.

Ingredientul „secret” din multe rețete rapide

În prezent, cuburile de supă au devenit un ingredient comun în gospodării, fiind apreciate pentru prețul redus și ușurința cu care pot transforma gustul mâncării. Efectul lor este imediat, motiv pentru care sunt preferate în multe rețete rapide, scrie Click.
Totuși, în spatele acestui avantaj se află o compoziție mai puțin cunoscută publicului larg.

Ce conțin, de fapt, cuburile de supă

Deși sunt percepute ca un simplu „adaos de gust”, cuburile de supă sunt produse ultraprocesate. Ele conțin ingrediente deshidratate, potențiatori de aromă, zaharuri și cantități ridicate de sare.
Potrivit informațiilor citate din El Economista, în compoziția lor pot fi regăsite și grăsimi precum uleiul de palmier, dar și numeroși aditivi alimentari.

Impactul asupra sănătății

Specialiștii atrag atenția că unul dintre principalele riscuri este consumul excesiv de sare, asociat cu diverse probleme de sănătate. În plus, utilizarea frecventă a acestor produse poate influența modul în care percepem gustul alimentelor.
În timp, organismul se obișnuiește cu aromele intense, ceea ce poate duce la nevoia de a adăuga cantități tot mai mari de sare sau de cuburi pentru a obține același gust.

Aliment ultraprocesat, de consumat cu moderație

Cuburile de supă sunt încadrate în categoria alimentelor ultraprocesate, iar consumul lor pe termen lung nu este recomandat de specialiști. Acestea pot conține ingrediente care nu se regăsesc în mod obișnuit în alimentația naturală.
Totuși, utilizate ocazional, ele nu reprezintă un pericol major pentru sănătate, mai ales dacă dieta generală este echilibrată.
Alternative mai sănătoase în bucătărie
Experții recomandă folosirea condimentelor naturale și a ingredientelor proaspete pentru a obține un gust intens în preparate, fără a depinde de aditivi sau potențiatori artificiali.
Astfel, deși cuburile de supă rămân un ajutor rapid în bucătărie, echilibrul și moderația sunt esențiale pentru o alimentație sănătoasă.

