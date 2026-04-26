Șase sturioni, cinci delfini și un au fost salvați din plase de pescuit ilegale în Marea Neagră, în urma unei acțiuni desfășurate de Poliția de Frontieră. Toate exemplarele au fost eliberate în mediul natural, după intervenția autorităților.

Plase de aproape un kilometru, descoperite în larg

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat, în timpul unei misiuni de patrulare, plase de pescuit ilegale cu o lungime totală de aproximativ 950 de metri. Acțiunea s-a desfășurat în zona Cap Sahalin, în cadrul unui efort comun cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Poliția orașului Sulina, scrie Agerpres.

Operațiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în una dintre cele mai sensibile zone ecologice din regiune.

Animale marine protejate, găsite în stare vie

În plasele descoperite au fost identificate mai multe specii marine, printre care șase exemplare de sturion din specia păstrugă, cinci delfini și un rechin. Toate animalele erau în viață în momentul intervenției.

Autoritățile au acționat rapid, reușind eliberarea exemplarelor și returnarea lor în habitatul natural din Marea Neagră, conform procedurilor legale în vigoare.

Dosar penal pentru braconaj piscicol

În urma descoperirii, plasele au fost ridicate și preluate pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiuni la regimul braconajului piscicol și desfășoară activități pentru identificarea persoanelor responsabile.

Protejarea biodiversității, prioritate în zonă

Intervenția face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni ale autorităților pentru protejarea biodiversității în zona Delta Dunării și în apele Mării Negre.

Zonele sunt considerate extrem de importante din punct de vedere ecologic, fiind habitat pentru specii protejate și vulnerabile. Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua, pentru reducerea fenomenului de braconaj și protejarea ecosistemului marin.