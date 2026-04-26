Un incendiu de amploare a izbucnit duminică în localitatea Rucăreni, din comuna Soveja, unde 11 case din lemn au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile au mobilizat forțe impresionante de intervenție, inclusiv echipaje din județele învecinate, iar populația a fost avertizată prin mesaje RO-ALERT din cauza degajărilor masive de fum.

Intervenție extinsă cu echipaje din mai multe județe

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență , pentru eficientizarea intervenției au fost mobilizate zece autospeciale de stingere din cinci județe: Bacău, Buzău, Brașov, Covasna și Galați, conform Agerpres.

De asemenea, la fața locului a fost trimisă și o unitate de terapie intensivă mobilă, pentru a asigura sprijin medical în caz de nevoie. Intervenția este una complexă, având în vedere numărul mare de locuințe afectate și materialele combustibile din care sunt construite acestea.

Mesaj RO-ALERT pentru populație

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza locuitorii din zonă cu privire la fumul dens rezultat în urma incendiului. Oamenii au fost sfătuiți să evite expunerea și să ia măsuri de protecție.

În primă fază, la intervenție au fost trimise opt autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, însă amploarea incendiului a impus suplimentarea rapidă a resurselor.

Nu sunt victime

Din primele informații, nu există persoane surprinse de incendiu, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv în contextul gravității situației. La intervenție participă și membri ai serviciului voluntar pentru situații de urgență, care sprijină echipajele profesioniste.

Intervenția continuă

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, încercând să limiteze extinderea flăcărilor la alte gospodării din zonă. Misiunea este îngreunată de natura construcțiilor, majoritatea fiind din lemn, ceea ce favorizează propagarea rapidă a focului.

Autoritățile vor stabili, după stingerea incendiului, cauzele producerii acestuia și valoarea pagubelor.