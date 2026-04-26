Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul condus de Ilie că a crescut taxele fără a reduce cheltuielile statului, susținând că finanțele publice sunt „scăpate de sub control”, iar deficitul bugetar real ar fi mai mare decât cel anunțat oficial.

Deficit mai mare decât cel raportat

Potrivit unui comunicat transmis de Alianța pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu susține că datele Eurostat arată un deficit bugetar real de 7,9% din PIB, peste nivelul de 7,65% comunicat public de autorități, scrie Agerpres.

„Execuția bugetară pe anul trecut, venită de la Eurostat, ne arată ridicolul propagandei guvernamentale: deficitul bugetar real s-a dovedit a fi 7,9% din PIB, nu 7,65%, așa cum se laudă Guvernul”, a declarat senatorul AUR.

Cheltuieli neschimbate, în ciuda promisiunilor de reformă

Petrișor Peiu afirmă că nivelul cheltuielilor publice a rămas neschimbat, în jur de 43,3% din PIB, ceea ce ar contrazice ideea unei reforme reale a statului.

„Cheltuielile statului anul trecut sunt fix la fel de mari precum în 2024, 43,3% din PIB, spulberând mitul marelui reformator Ilie Bolojan”, a mai spus acesta.

Acuzații privind creșterea taxelor

Liderul senatorilor AUR susține că majorarea veniturilor la buget a fost realizată exclusiv prin creșteri de taxe și eliminarea unor facilități fiscale, nu prin reforme structurale.

El face referire atât la măsuri luate anterior, cât și la decizii recente privind TVA și accizele, afirmând că acestea au dus la o presiune fiscală mai mare asupra mediului economic și populației.

Critici privind impactul asupra populației

Petrișor Peiu mai susține că, în ciuda înghețării pensiilor și reducerii salariilor din sectorul public, nivelul general al cheltuielilor statului nu a scăzut.

„Avem același nivel de cheltuieli în 2025 ca și în 2024, deși au fost înghețate pensiile și reduse salariile bugetarilor”, a afirmat senatorul.

Concluzia liderului AUR

În opinia sa, politicile economice actuale nu reprezintă o reformă reală, ci doar o creștere a poverii fiscale asupra populației și mediului privat.

„Concluzia este simplă: marea ‘performanță’ a lui Ilie Bolojan este creșterea impozitelor, cheltuielile statului nefiind reduse nici măcar cu un bob de grâu!”, a concluzionat Petrișor Peiu.