Lacul care dispare din Irlanda de Nord. Misterul care fascinează oamenii de știință și turiștii

Selen Osmanoglu
15 ian. 2026, 14:22
Lacul care dispare din Irlanda de Nord. Misterul care fascinează oamenii de știință și turiștii
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Legende și mistere în jurul lacului
  3. Un peisaj fascinant pentru turiști și cercetători

Un lac din Irlanda de Nord a stârnit curiozitatea pasionaților de mister și a oamenilor de știință din întreaga lume. Loughareema, cunoscut drept „Lacul care dispare”, are un comportament surprinzător: dimineața poate fi plin de apă, iar până la prânz poate rămâne complet uscat.

Despre ce este vorba

Situat în County Antrim, între localitățile Cushendun și Ballycastle, lacul se golește printr-un sistem subteran complex care transportă apa la aproximativ 2,5 kilometri distanță, către o primăvară a râului Carey. Fenomenul rapid și inexplicabil al retragerii apei continuă să fie un mister pentru geologi.

„Loughareema este un peisaj dinamic și este fascinant să ghicești în ce stare îl vei găsi atunci când te apropii de lac. Apa dispare într-un sistem subteran despre care știm foarte puțin”, explică Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey din Belfast, pentru Express, citat de Adevărul.

Numele lacului provine din expresia gaelică „loch an rith amach”, care se traduce aproximativ prin „lacul care se scurge”.

Legende și mistere în jurul lacului

Misterul lacului nu se oprește doar la fenomenul natural. Localnicii povestesc despre ceață densă care învăluie zona și zgomote inexplicabile, mai ales în nopțile întunecate sau în zilele cețoase.

Cea mai cunoscută legendă datează din 1898, când colonelul John Magee McNeile și-a pierdut viața încercând să traverseze lacul cu o trăsură trasă de cai, în timpul unei inundații severe. De atunci, oamenii cred că spiritele celor care au murit în apropiere încă bântuie zona.

Un peisaj fascinant pentru turiști și cercetători

Astăzi, un drum îngust traversează lacul, ridicat suficient pentru ca vehiculele să poată circula chiar și atunci când nivelul apei crește. Totuși, fenomenul dispariției rapide a apei continuă să captiveze turiști și geologi deopotrivă.

Loughareema rămâne astfel un loc încărcat de mister, un peisaj schimbător și o poveste vie despre natură și legende. Pentru vizitatori, fiecare călătorie aici devine o experiență unică, pentru că niciodată nu știi dacă vei găsi lacul plin sau complet gol.

