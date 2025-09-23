B1 Inregistrari!
Cât a plătit un cuplu de români pentru un prânz, în Grecia. „Ne-am autodepășit"

B1.ro
23 sept. 2025, 19:44
Sursa foto: Pixabay

Este deja bine cunoscut că românii au început să dea litoralul românesc la schimb pe cel din Grecia. Prețurile mai mici, serviciile de calitate, plajele și peisajele spectaculoase sunt principalele motive pentru care un număr atât de mare de români alege să își facă vacanțele în străinătate. Un turist a a împărtășit recent cât a plătit pentru o masă copioasă, pe una dintre cele mai renumite insule grecești, asta în timp ce la noi în țară a devenit din ce în ce mai scump să mănâncă în oraș, fără să lași banii pentru o întreagă săptămână de cumpărături.

 

 

Cât a plătit un cuplu pentru un prânz în Thassos

Numărul tot mai mare de turiști români din Grecia a dus la apariția mai multor grupuri pe Facebook, în care oamenii își recomandă cazări și localuri unde pot lua masa sau, din contră, se avertizează cu privire la fenomene periculoase.

Recent, un cuplu a împărtășit pe grupul de Facebook „Forum Thassos” cât a plătit pe un prânz copios în Skala Potamia. După ce au plătit puțin peste 34 de euro pe un gyros generos, o porție de crochete cu kaseri, un mic grecesc, un cârnat, un burger, o apă și o bere fără alcool, cei doi turiști au decis să își împărtășească experiența.

„Ne-a prins foamea cu treabă prin Skala Potamia azi. Și pentru că nu am mai fost de mult dar și aveam nevoie să mâncăm ceva bun și rapid, am oprit la Ziafet. De poftă am comandat mai mult decât era cazul dar ne-am autodepășit și am reușit să terminăm totul. Gyros mult și bun, crochetele cu kaseri bune și ele. Am luat și un mic grecesc suculent și aromat (soutzoukaki) și un cârnat, bune ambele. Burgerul interesant. Ne-am foarte săturat în 2, cu 34.2 euro, cu apă și bere fără alcool”, a scris turistul pe grupul de Facebook.

Pericolele ascunse de pe insula grecească

Un român plecat în vacanță, cu cortul, în Grecia, a povestit experiența pe care a trăit-o într-o noapte, atunci când a fost vizitat de o mică viețuitoare. Deși totul s-a terminat cu bine, turistul a zis să îi avertizeze pe românii dornici să trăiască o experiență în natură, pe pămânbt elen, de prezența scorpionilor.

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța.

Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii….un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă.

Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic.

Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris un român pe grupul de Facebook „Forum Thassos”.

Într-o altă postare, un bărbat avertiza turiștii care ajung în Thassos să evite pe cât posibil o plajă de pe insulă. Motivul? Curenții foarte puternici, denumiți curenții RIP, care, după cum le spune și numele, pot fi extrem de periculoși și pot provoca adevărate tragedii.

„Atenție la plaja Paradise!!! Nu știu când o să ajungeți, dar fiți atenți. Dar cel mai ușor nu ajungeți acolo. Eu am fost «agățat», cu ceva ani în urmă, dar am trecut cu bine, neștiind, din ignoranță, ce am pățit. Așa că, feriți-vă de această plajă care are o mulțime de curenți RIP”, a fost avertizarea unui român.

Mesajul a fost însoțit de o imagine de pe Google Earth, în care sunt surprinși curenții RIP.

