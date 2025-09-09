B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale

Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale

Adrian Teampău
09 sept. 2025, 21:05
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
Sursa foto: ISU Harghita

Parlamentul intenționează să modifice, din nou, Legea Anastasia. Actul normativ prevede pedepse la închisoare cu executare pentru șoferii băuți, drogați sau care nu dețin permis de conducere și care comit accidente mortale.

Cuprins:

  • Cum este justificat proiectul de lege
  • Ce prevede inițiativa legislativă depusă la Senat

Cum este justificat proiectul de lege

Legea Anastasia a înăsprit pedepsele pentru uciderea din culpă comisă de șoferi băuți, drogați sau fără permis, în sensul în care instanțele nu mai pot dispune pedepse cu suspendarea. Pe de altă parte, noul proiect legislativ propune pedepse mai aspre pentru conducătorii auto, aflați în situațiile de mai sus, dacă refuză testarea pentru consumul de alcool sau droguri ori dacă ascund urmele accidentului.

Autorii legii susțin că vor să corecteze anumite lacune din Codul Penal, în condițiile în care gravitatea faptelor comise nu este reflectată suficient în hotărârile judecătorești. Legea Anastasia interzice suspendarea executării pedepsei pentru uciderea din culpă comisă de șoferi băuți, drogați sau fără permis. Actul normativ nu acoperă explicit situațiile de refuz la testare, fugă de la locul accidentului sau ștergere de urme.

În prezent, în cazul unui șofer care a comis un accident rutier mortal refuză testarea pentru consumul de alcool sau de droguri, fuge de la locul accidentului sau încearcă să ascundă urmele acestuia, instanța poate decide suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Or, susțin autorii proiectului, măsura vine în contradicție cu scopul Legii 213/2023 (Legea Anastasia), concepută pentru a descuraja comportamentele iresponsabile la volan.

Ce prevede proiectul depus la Senat

Proiectul de lege depus la Senat propune ca, în astfel de cazuri, instanțele să nu mai poată dispune suspendarea pedepsei. Șoferii fără permis, aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor, care fug de la locul accidentului ori încearcă să-i șteargă urmele vor executa efectiv pedepsele primite.

Autorii legii susțin, în expunerea de motive, că gravitatea actului de a părăsi locul unui accident soldat cu victime umane, fără a lua măsuri pentru salvarea acestora, plasează fapta la limita dintre ucidere din culpă și omor cu intenție indirectă. Pentru această din urmă infracțiune instanțele nu ar trebui să pronunțe condamnări cu suspendarea executării pedepsei.

Din perspectivă socială, mai arată aceștia, lipsa sancțiunilor pentru asemenea conduite subminează încrederea cetățenilor în justiție. Mai mult, accentuează sentimentul de nesiguranță pe drumurile publice, dat fiind că familiile victimelor consideră că dreptatea nu este pe deplin realizată.

Proiectul vine la câteva luni după pronunțarea sentinței finale în cazul Vlad Pascu, tânărul care a comis un accident mortal fiind drogat. El a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare, însă familiile celor două victime ale sale s-au declarat nemulțumite, apreciind că pedeapsa este prea mică. După comiterea accidentului, Vlad Pascu a fugit de la locul faptei, încercând să se pună la adăpost.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Eveniment
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Eveniment
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Eveniment
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Eveniment
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Eveniment
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Surse: Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare și colaborare cu KGB Belarus
Eveniment
Surse: Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare și colaborare cu KGB Belarus
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Eveniment
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Ultima oră
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
21:54 - OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
21:40 - Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
21:35 - Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
21:33 - Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
21:30 - Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
21:08 - Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
20:59 - Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
20:58 - S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma