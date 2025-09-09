Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale

Parlamentul intenționează să modifice, din nou, Legea Anastasia. Actul normativ prevede pedepse la cu executare pentru băuți, drogați sau care nu dețin permis de conducere și care comit accidente mortale.

a înăsprit pedepsele pentru uciderea din culpă comisă de șoferi băuți, drogați sau fără permis, în sensul în care instanțele nu mai pot dispune pedepse cu suspendarea. Pe de altă parte, noul proiect legislativ propune pedepse mai aspre pentru conducătorii auto, aflați în situațiile de mai sus, dacă refuză testarea pentru consumul de alcool sau droguri ori dacă ascund urmele .

Autorii legii susțin că vor să corecteze anumite lacune din Codul Penal, în condițiile în care gravitatea faptelor comise nu este reflectată suficient în hotărârile judecătorești. Legea Anastasia interzice suspendarea executării pedepsei pentru uciderea din culpă comisă de șoferi băuți, drogați sau fără permis. Actul normativ nu acoperă explicit situațiile de refuz la testare, fugă de la locul accidentului sau ștergere de urme.

În prezent, în cazul unui șofer care a comis un accident rutier mortal refuză testarea pentru consumul de alcool sau de droguri, fuge de la locul accidentului sau încearcă să ascundă urmele acestuia, instanța poate decide suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Or, susțin autorii proiectului, măsura vine în contradicție cu scopul Legii 213/2023 (Legea Anastasia), concepută pentru a descuraja comportamentele iresponsabile la volan.

Proiectul de lege depus la Senat propune ca, în astfel de cazuri, instanțele să nu mai poată dispune suspendarea pedepsei. Șoferii fără permis, aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor, care fug de la locul accidentului ori încearcă să-i șteargă urmele vor executa efectiv pedepsele primite.

Autorii legii susțin, în expunerea de motive, că gravitatea actului de a părăsi locul unui accident soldat cu victime umane, fără a lua măsuri pentru salvarea acestora, plasează fapta la limita dintre ucidere din culpă și omor cu intenție indirectă. Pentru această din urmă infracțiune instanțele nu ar trebui să pronunțe condamnări cu suspendarea executării pedepsei.

Din perspectivă socială, mai arată aceștia, lipsa sancțiunilor pentru asemenea conduite subminează încrederea cetățenilor în justiție. Mai mult, accentuează sentimentul de nesiguranță pe drumurile publice, dat fiind că familiile victimelor consideră că dreptatea nu este pe deplin realizată.

Proiectul vine la câteva luni după pronunțarea sentinței finale în cazul Vlad Pascu, tânărul care a comis un accident mortal fiind drogat. El a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare, însă familiile celor două victime ale sale s-au declarat nemulțumite, apreciind că pedeapsa este prea mică. După comiterea accidentului, Vlad Pascu a fugit de la locul faptei, încercând să se pună la adăpost.