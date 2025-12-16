Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta

Lingura de lemn este unul dintre cele mai vechi și apreciate instrumente din bucătărie. Funcțională, estetică și sigură, aceasta combină tradiția cu utilitatea zilnică, însă necesită îngrijire atentă pentru a rămâne în siguranță.
Mulți cred că lingurile de lemn sunt nesigure din cauza porozității lemnului, care poate reține bacterii. În realitate, problemele apar doar atunci când lingura rămâne constant umedă sau deteriorată, scrie Click.
Reziduurile alimentare și umezeala creează medii propice pentru microorganisme, dar o lingură uscată și bine întreținută rămâne complet sigură pentru utilizarea zilnică.
Pentru a prelungi viața lingurii și a evita riscurile, urmează câteva reguli simple:
O lingură de lemn îngrijită corect poate rezista ani de zile, combinând siguranța cu estetica tradițională.
Există câteva semne clare că o lingură trebuie înlocuită:
Se recomandă prudență atunci când este folosită cu alimente crude, pentru a evita contaminarea încrucișată.
Comparativ cu alte materiale, lingura de lemn oferă un echilibru între siguranță, durabilitate și estetică:
De reținut este faptul că lingura de lemn nu este doar un simplu instrument de gătit. Folosită și întreținută corect, ea rămâne sigură, estetică și plină de tradiție. Neglijarea ei poate transforma însă acest obiect tradițional într-un risc igienic.