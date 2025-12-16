B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta

Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 09:56
Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Lemnul și igiena: mituri și realitate
  2. Cum să menții lingura de lemn sigură și durabilă
  3. Când lingura de lemn nu mai este sigură
  4. Lingura de lemn versus materiale moderne

Lingura de lemn este unul dintre cele mai vechi și apreciate instrumente din bucătărie. Funcțională, estetică și sigură, aceasta combină tradiția cu utilitatea zilnică, însă necesită îngrijire atentă pentru a rămâne în siguranță.

Lemnul și igiena: mituri și realitate

Mulți cred că lingurile de lemn sunt nesigure din cauza porozității lemnului, care poate reține bacterii. În realitate, problemele apar doar atunci când lingura rămâne constant umedă sau deteriorată, scrie Click.

Reziduurile alimentare și umezeala creează medii propice pentru microorganisme, dar o lingură uscată și bine întreținută rămâne complet sigură pentru utilizarea zilnică.

Cum să menții lingura de lemn sigură și durabilă

Pentru a prelungi viața lingurii și a evita riscurile, urmează câteva reguli simple:

  • Spală lingura cu apă caldă și detergent blând după fiecare utilizare.
  • Evită înmuierea prelungită și spălarea în mașina de vase, care poate degrada lemnul.
  • Uscarea completă la aer previne dezvoltarea bacteriilor.
  • Ungerea ocazională cu ulei alimentar sigilează porii lemnului și menține suprafața netedă și durabilă.

O lingură de lemn îngrijită corect poate rezista ani de zile, combinând siguranța cu estetica tradițională.

Când lingura de lemn nu mai este sigură

Există câteva semne clare că o lingură trebuie înlocuită:

  • Crăpături adânci sau deteriorări vizibile
  • Miros persistent neplăcut
  • Urme de mucegai

Se recomandă prudență atunci când este folosită cu alimente crude, pentru a evita contaminarea încrucișată.

Lingura de lemn versus materiale moderne

Comparativ cu alte materiale, lingura de lemn oferă un echilibru între siguranță, durabilitate și estetică:

  • Plasticul: ușor, dar se poate uza și elibera particule în mâncare
  • Metalul: durabil, dar poate zgâria vasele delicate și nu e ideal pentru toate tipurile de gătit
  • Siliconul: flexibil și modern, dar ridică întrebări privind utilizarea pe termen lung
  • Lemnul: necesită mai multă atenție, dar oferă autenticitate, durabilitate și siguranță când este corect întreținut

De reținut este faptul că lingura de lemn nu este doar un simplu instrument de gătit. Folosită și întreținută corect, ea rămâne sigură, estetică și plină de tradiție. Neglijarea ei poate transforma însă acest obiect tradițional într-un risc igienic.

Tags:
Citește și...
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Eveniment
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Eveniment
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
Eveniment
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Eveniment
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Eveniment
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces
Eveniment
Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții
Eveniment
Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Eveniment
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Eveniment
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Ultima oră
11:46 - Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
11:33 - Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
11:24 - Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
11:12 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
11:07 - Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
11:01 - Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
10:56 - Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
10:52 - Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
10:45 - 16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
10:34 - Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România