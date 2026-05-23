Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei

Lovitură pentru afacerea lui Pescobar din London! Restaurantul „Octopus Kebab” din Camden Market ar fi fost închis, după ce proprietarii spațiului au invocat neplata chiriei.
Totul a ieșit la iveală după ce pe pagina de Facebook „Anunțul UK” au fost publicate imagini cu o notificare oficială lipită chiar pe ușa restaurantului „Octopus Kebab” din Camden Market. Documentul arată că firma care administrează localul ar fi încălcat contractul de închiriere din cauza unor restanțe la plata chiriei.
Mai exact, proprietarii spațiului ar fi aplicat procedura legală numită „re-entry”, prin care își pot recupera imobilul atunci când chiriașul nu respectă obligațiile prevăzute în contract. Potrivit notificării afișate la intrare, datoriile pentru chirie ar fi depășit șapte zile, motiv pentru care accesul în spațiu ar fi fost restricționat.
În acest moment, restaurantul nu ar mai putea funcționa până la rezolvarea situației juridice. Conform informațiilor apărute în mediul online, localul ar putea fi redeschis doar dacă Pescobar va reuși să câștige un eventual proces în instanță sau dacă va ajunge la o înțelegere cu proprietarii spațiului din Camden Market.