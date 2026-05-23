Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei

Ana Beatrice
23 mai 2026, 19:08
Sursă Foto: Instagram - @pescobar.paulnicolau
Lovitură pentru afacerea lui Pescobar din London! Restaurantul „Octopus Kebab” din Camden Market ar fi fost închis, după ce proprietarii spațiului au invocat neplata chiriei.

De ce a fost închis restaurantul lui Paul Nicolau din London

Totul a ieșit la iveală după ce pe pagina de Facebook „Anunțul UK” au fost publicate imagini cu o notificare oficială lipită chiar pe ușa restaurantului „Octopus Kebab” din Camden Market. Documentul arată că firma care administrează localul ar fi încălcat contractul de închiriere din cauza unor restanțe la plata chiriei.

Mai exact, proprietarii spațiului ar fi aplicat procedura legală numită „re-entry”, prin care își pot recupera imobilul atunci când chiriașul nu respectă obligațiile prevăzute în contract. Potrivit notificării afișate la intrare, datoriile pentru chirie ar fi depășit șapte zile, motiv pentru care accesul în spațiu ar fi fost restricționat.

În acest moment, restaurantul nu ar mai putea funcționa până la rezolvarea situației juridice. Conform informațiilor apărute în mediul online, localul ar putea fi redeschis doar dacă Pescobar va reuși să câștige un eventual proces în instanță sau dacă va ajunge la o înțelegere cu proprietarii spațiului din Camden Market.

Cum a ajuns de la încasări record la probleme cu spațiul din UK

În urmă cu aproximativ 14 luni, Paul Nicolau marca una dintre cele mai mediatizate lansări românești din London, odată cu inaugurarea restaurantului „Octopus Kebab” din Camden Market. Afaceristul susținea atunci că localul ar fi generat încasări de peste un milion de lire sterline încă din primul weekend de funcționare. Pentru deschiderea restaurantului, investiția estimată s-ar fi ridicat la aproximativ 450.000 de lire.

Deschiderea a fost promovată agresiv pe rețelele sociale și a atras rapid atenția publicului. În primele zile după inaugurare, imaginile cu cozile uriașe formate în fața restaurantului au circulat intens pe internet. La scurt timp, localul devenise unul dintre cele mai comentate puncte gastronomice frecventate de români în Camden Market. Contrastul dintre succesul afișat la lansare și problemele apărute acum legate de spațiul comercial a surprins mulți dintre cei care au urmărit evoluția afacerii.

Ce declara Pescobar după deschiderea spectaculoasă a restaurantului

Cu puțin timp înainte de inaugurarea oficială a restaurantului „Octopus Kebab” din Camden Market, Paul Nicolau anunța că a investit peste 400.000 de euro în noua afacere. Afaceristul susținea că proiectul a necesitat o investiție importantă încă din faza de pregătire. Tot atunci, acesta declara că au apărut deja reclamații și că localul fusese verificat de autoritățile din Marea Britanie chiar înainte de deschiderea oficială.

La scurt timp după lansare, Pescobar a vorbit despre succesul uriaș al restaurantului într-o intervenție din emisiunea „Profețiile lui Don Mitică” de la Fanatik. Deși în platou Dumitru Dragomir și Horia Ivanovici discutau despre încasări de peste 3 milioane de euro, Paul Nicolau a ținut să clarifice cifrele.

„Nu mă mai umflați cu pompa așa, că doar un milion de pounds am făcut weekendul ăsta, nu am făcut trei. Lăsați-o ușor. Următoarea afacere e la Dubai. În două zile am făcut 1,1 milioane de pounds încasări. Uite și acum, intru înăuntru, e ora 12.00, oameni aici, la mese. Să stai două ore la coadă și la urmă să-mi mulțumești e mare lucru. E imens! Și nimeni să nu fie nervos. Și plecăciune, mă înclin în fața tuturor pentru gestul lor, pentru empatia lor. Au înțeles că e mai mult decât deschiderea. E susținerea unui român de-al lor. Foarte frumos. Să nu ai în mii și mii de oameni nicio reclamație?”, a spus afaceristul.

