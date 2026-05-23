Este vorba despre peste 15.000 de investiții. vrea să stabilească ce proiecte pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care trebuie mutate pe componenta de împrumut.

„Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%”, a transmis Bolojan, notează digi24.ro.

Premierul a explicat că investițiile care nu mai au șanse reale de finalizare vor fi transferate pe componenta de împrumut. În acest caz, statul va pierde doar partea care nu poate fi finalizată, iar diferența va trebui acoperită din bugetele naționale sau locale.

Cum încearcă Guvernul să salveze proiectele finanțate prin PNRR

Premierul interimar a anunțat că, în regim de urgență, vor fi convocate toate administrațiile locale din țară pentru o analiză rapidă a stadiului lucrărilor. Duminică după-amiază va avea loc o întâlnire cu prefecții din toate județele, iar luni dimineață Guvernul va discuta cu toate primăriile din România.

Executivul vrea să afle exact ce proiecte mai pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care riscă să piardă finanțarea europeană. a precizat că autoritățile și constructorii trebuie să vină cu documente clare și garanții ferme privind ritmul lucrărilor.

„Trebuie note de constatare întocmite de supervizori sau dirigenți de șantier și angajamente ferme ale constructorilor, cu grafice de lucrări aferente, că proiectele vor fi terminate până la sfârșitul lunii august”, a declarat oficialul. Potrivit acestuia, întreaga evaluare trebuie finalizată în primele zile ale săptămânii viitoare, pentru ca echipa tehnică a Guvernului să poată încheia negocierile cu Bruxelles-ul până la 1 iunie.

De ce nu mai poate România respecta unele jaloane

Ilie Bolojan a recunoscut că anumite jaloane nu mai pot fi îndeplinite „din motive obiective”, iar una dintre cele mai mari probleme este legată de sistemul feroviar.

România și-a asumat creșterea vitezei pe calea ferată și reducerea întârzierilor trenurilor, însă aceste obiective sunt greu de atins în condițiile în care lucrările la mai multe tronsoane nu au fost finalizate, iar locomotivele nu au fost modernizate sau înlocuite. „Ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru”, a declarat Bolojan.

În fața acestor probleme, Guvernul încearcă acum să convingă să accepte modificarea unor ținte stabilite inițial. „Este o miză importantă pentru noi ca, explicând aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani”, a precizat premierul interimar.