B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ilie Bolojan, avertisment dur despre PNRR. România poate pierde finanțarea pentru proiectele neterminate până în august

Ilie Bolojan, avertisment dur despre PNRR. România poate pierde finanțarea pentru proiectele neterminate până în august

Ana Beatrice
23 mai 2026, 18:34
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ilie Bolojan, avertisment dur despre PNRR. România poate pierde finanțarea pentru proiectele neterminate până în august
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce proiecte din PNRR riscă să piardă finanțarea europeană
  2. Cum încearcă Guvernul să salveze proiectele finanțate prin PNRR
  3. De ce nu mai poate România respecta unele jaloane
România se află în fața unui risc major, pierderea fondurilor europene din PNRR. Proiectele care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august riscă să rămână fără finanțare. Avertismentul a fost lansat de premierul interimar Ilie Bolojan, care spune că pot fi pierdute integral inclusiv fondurile pentru investițiile aflate aproape de finalizare.

Ce proiecte din PNRR riscă să piardă finanțarea europeană

Guvernul a intrat în alertă din cauza termenelor limită din PNRR. Autoritățile încearcă să evite pierderea unor fonduri europene importante. Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, la Iași, că Executivul face o analiză de urgență a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Este vorba despre peste 15.000 de investiții. Guvernul vrea să stabilească ce proiecte pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care trebuie mutate pe componenta de împrumut.

„Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%”, a transmis Bolojan, notează digi24.ro.

Premierul a explicat că investițiile care nu mai au șanse reale de finalizare vor fi transferate pe componenta de împrumut. În acest caz, statul va pierde doar partea care nu poate fi finalizată, iar diferența va trebui acoperită din bugetele naționale sau locale.

Cum încearcă Guvernul să salveze proiectele finanțate prin PNRR

Premierul interimar a anunțat că, în regim de urgență, vor fi convocate toate administrațiile locale din țară pentru o analiză rapidă a stadiului lucrărilor. Duminică după-amiază va avea loc o întâlnire cu prefecții din toate județele, iar luni dimineață Guvernul va discuta cu toate primăriile din România.

Executivul vrea să afle exact ce proiecte mai pot fi finalizate până la sfârșitul lunii august și care riscă să piardă finanțarea europeană. Ilie Bolojan a precizat că autoritățile și constructorii trebuie să vină cu documente clare și garanții ferme privind ritmul lucrărilor.

„Trebuie note de constatare întocmite de supervizori sau dirigenți de șantier și angajamente ferme ale constructorilor, cu grafice de lucrări aferente, că proiectele vor fi terminate până la sfârșitul lunii august”, a declarat oficialul. Potrivit acestuia, întreaga evaluare trebuie finalizată în primele zile ale săptămânii viitoare, pentru ca echipa tehnică a Guvernului să poată încheia negocierile cu Bruxelles-ul până la 1 iunie.

De ce nu mai poate România respecta unele jaloane

Ilie Bolojan a recunoscut că anumite jaloane nu mai pot fi îndeplinite „din motive obiective”, iar una dintre cele mai mari probleme este legată de sistemul feroviar.

România și-a asumat creșterea vitezei pe calea ferată și reducerea întârzierilor trenurilor, însă aceste obiective sunt greu de atins în condițiile în care lucrările la mai multe tronsoane nu au fost finalizate, iar locomotivele nu au fost modernizate sau înlocuite. „Ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru”, a declarat Bolojan.

În fața acestor probleme, Guvernul încearcă acum să convingă Comisia Europeană să accepte modificarea unor ținte stabilite inițial. „Este o miză importantă pentru noi ca, explicând aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani”, a precizat premierul interimar.

Tags:
Citește și...
Universitatea Craiova a făcut istorie! Jucătorii și antrenorii au devenit cetățeni de onoare după cucerirea Superligii și Cupei României
Eveniment
Universitatea Craiova a făcut istorie! Jucătorii și antrenorii au devenit cetățeni de onoare după cucerirea Superligii și Cupei României
Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
Eveniment
Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației
Eveniment
Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației
Al doilea an în care livezile sunt compromise. Fructele românești dispar de pe tarabe: „O să avem doar de gustare”
Eveniment
Al doilea an în care livezile sunt compromise. Fructele românești dispar de pe tarabe: „O să avem doar de gustare”
O femeie de 90 de ani a devenit cea mai vârstnică studentă din România: „Au crezut că sunt bunica cuiva”
Eveniment
O femeie de 90 de ani a devenit cea mai vârstnică studentă din România: „Au crezut că sunt bunica cuiva”
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Politică
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Externe
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Eveniment
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Politică
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Ultima oră
19:38 - Universitatea Craiova a făcut istorie! Jucătorii și antrenorii au devenit cetățeni de onoare după cucerirea Superligii și Cupei României
19:08 - Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
17:58 - Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
17:36 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli. Elevii nu le-ar mai putea folosi nici în pauze, potrivit unui proiect de modificare a legii educației
17:03 - Al doilea an în care livezile sunt compromise. Fructele românești dispar de pe tarabe: „O să avem doar de gustare”
16:23 - O femeie de 90 de ani a devenit cea mai vârstnică studentă din România: „Au crezut că sunt bunica cuiva”
15:57 - Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
15:26 - Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
14:56 - Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
14:28 - (VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată