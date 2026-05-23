B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone

Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 14:56
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Moscova vorbește despre victime civile
  2. Kievul spune că ținta era o structură militară rusă din Starobilsk
  3. Lovituri și în interiorul Rusiei

Un atac produs în Starobilsk, oraș din regiunea Luhansk aflat sub ocupație rusă, a declanșat un nou schimb dur de acuzații între Moscova și Kiev.

Vladimir Putin susține că Ucraina a lovit un cămin studențesc și promite represalii, în timp ce armata ucraineană afirmă că ținta a fost sediul unității militare ruse Rubicon, specializată în drone, informează BBC, citat de Libertatea.

Moscova vorbește despre victime civile

Autoritățile instalate de Rusia în regiunea Luhansk susțin că 10 persoane au murit, 38 au fost rănite, iar alte 11 sunt date dispărute după atacul nocturn din Starobilsk, potrivit BBC.

Vladimir Putin a respins varianta Kievului potrivit căreia zona ar fi avut importanță militară și a susținut că în apropiere nu existau obiective ale armatei sau serviciilor de informații.

„Nu existau obiective militare, obiective ale serviciilor de informații sau servicii conexe în apropiere”, a declarat Vladimir Putin, potrivit BBC.

Liderul rus a spus că atacul ar fi fost realizat în trei valuri, cu 16 drone, și a cerut armatei să pregătească variante de răspuns.

„Prin urmare, nu există absolut nicio bază pentru a susține că munițiile au lovit clădirea ca urmare a sistemelor noastre de apărare aeriană sau de război electronic”, a mai spus Putin.

Kievul spune că ținta era o structură militară rusă din Starobilsk

Armata ucraineană a transmis o versiune diferită. Kievul susține că lovitura a vizat sediul unității ruse Rubicon din Starobilsk, o structură de elită specializată în drone. Ucraina acuză această unitate că ar fi implicată în atacuri asupra civililor și infrastructurii civile.

Armata ucraineană nu a precizat dacă sediul despre care vorbește este aceeași clădire indicată de partea rusă drept cămin studențesc.

Atacul din Starobilsk devine astfel un nou episod al războiului informațional dintre Moscova și Kiev. Rusia vorbește despre civili uciși, în timp ce Ucraina insistă că a lovit infrastructură folosită în scop militar.

Lovituri și în interiorul Rusiei

La scurt timp după atacul din Luhansk, oficiali ruși au anunțat că resturi de drone au provocat un incendiu la un depozit petrolier din portul Novorossiisk, la Marea Neagră. Două persoane au fost rănite, potrivit autorităților regionale citate de BBC.

Au fost raportate avarii și la locuințe private din Anapa, oraș aflat mai la nord. Ucraina nu a comentat imediat aceste informații în materialul citat.

În paralel, Volodimir Zelenski a declarat anterior că un sediu al FSB din zona ocupată a regiunii Herson ar fi fost lovit, iar aproximativ 100 de militari ruși ar fi fost uciși sau răniți. Moscova nu a confirmat oficial aceste date.

Tags:
Citește și...
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Externe
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Externe
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Externe
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Externe
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Externe
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist
Externe
Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist
Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale
Externe
Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale
Ultima oră
15:57 - Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
15:26 - Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
14:28 - (VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
14:06 - Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
13:25 - (VIDEO) Alertă în Bucegi, la competiția „Transilvania 100”. Salvamont Brașov anunță 16 incidente și intervenții dificile pe munte
13:10 - Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
12:54 - Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
12:24 - Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
11:59 - Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
11:30 - Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului