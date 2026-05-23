Un atac produs în Starobilsk, oraș din regiunea Luhansk aflat sub ocupație rusă, a declanșat un nou schimb dur de acuzații între Moscova și Kiev.

Vladimir Putin susține că Ucraina a lovit un cămin studențesc și promite represalii, în timp ce armata ucraineană afirmă că ținta a fost sediul unității militare ruse Rubicon, specializată în drone, informează , citat de Libertatea.

Moscova vorbește despre victime civile

Autoritățile instalate de Rusia în regiunea Luhansk susțin că 10 persoane au murit, 38 au fost rănite, iar alte 11 sunt date dispărute după atacul nocturn din Starobilsk, potrivit BBC.

Vladimir Putin a respins varianta Kievului potrivit căreia zona ar fi avut importanță militară și a susținut că în apropiere nu existau obiective ale armatei sau serviciilor de informații.

„Nu existau obiective militare, obiective ale serviciilor de informații sau servicii conexe în apropiere”, a declarat Vladimir Putin, potrivit BBC.

Liderul rus a spus că atacul ar fi fost realizat în trei valuri, cu 16 drone, și a cerut armatei să pregătească variante de răspuns.

„Prin urmare, nu există absolut nicio bază pentru a susține că munițiile au lovit clădirea ca urmare a sistemelor noastre de apărare aeriană sau de război electronic”, a mai spus Putin.

Kievul spune că ținta era o structură militară rusă din Starobilsk

Armata ucraineană a transmis o versiune diferită. Kievul susține că lovitura a vizat sediul unității ruse Rubicon din Starobilsk, o structură de elită specializată în drone. Ucraina acuză această unitate că ar fi implicată în atacuri asupra civililor și infrastructurii civile.

Armata ucraineană nu a precizat dacă sediul despre care vorbește este aceeași clădire indicată de partea rusă drept cămin studențesc.

Atacul din Starobilsk devine astfel un nou episod al războiului dintre Moscova și Kiev. Rusia vorbește despre civili uciși, în timp ce Ucraina insistă că a lovit infrastructură folosită în scop militar.

Lovituri și în interiorul Rusiei

La scurt timp după atacul din Luhansk, oficiali ruși au anunțat că resturi de drone au provocat un incendiu la un depozit petrolier din portul Novorossiisk, la . Două persoane au fost rănite, potrivit autorităților regionale citate de BBC.

Au fost raportate avarii și la locuințe private din Anapa, oraș aflat mai la nord. Ucraina nu a comentat imediat aceste informații în materialul citat.

În paralel, Volodimir Zelenski a declarat anterior că un sediu al FSB din zona ocupată a regiunii Herson ar fi fost lovit, iar aproximativ 100 de militari ruși ar fi fost uciși sau răniți. Moscova nu a confirmat oficial aceste date.