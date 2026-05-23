B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere

Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 14:06
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan: Proiectul centralei de la Iernut ar fi trebuit să fie gata în trei ani
  2. Romgaz preia lucrările după falimentul Duro Felguera
  3. Urmează o nouă hotărâre de Guvern

Guvernul a aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut, proiect energetic început de peste 10 ani și rămas blocat aproape de finalizare. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că investiția de 430 MW este de extremă urgență, iar Romgaz va prelua lucrările ca antreprenor general pentru a duce proiectul la capăt până la sfârșitul anului.

Bolojan: Proiectul centralei de la Iernut ar fi trebuit să fie gata în trei ani

Ilie Bolojan a anunțat că memorandumul aprobat în ședința de Guvern confirmă, la nivel oficial, urgența finalizării centralei de la Iernut. Proiectul ar fi trebuit să fie gata în trei ani, însă a ajuns să se întindă pe mai bine de un deceniu.

Premierul interimar spune că întârzierile au produs pierderi financiare, probleme de investiție și costuri energetice la nivel național.

„Proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani”, a declarat Ilie Bolojan pe Facebook, potrivit Agerpres.

Romgaz preia lucrările după falimentul Duro Felguera

Potrivit premierului interimar, Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. Decizia vine după ce firma spaniolă Duro Felguera a abandonat lucrările pentru a doua oară și a intrat în faliment.

Bolojan spune că restul de executat este de aproximativ 2%, însă acesta trebuie finalizat de foștii subcontractanți ai companiei spaniole. Memorandumul permite Romgaz să încheie contracte cu aproape 50 de subcontractanți, pentru continuitatea lucrărilor și menținerea garanțiilor.

Centrala de la Iernut este prezentată de premier ca un proiect de interes public major. Finalizarea acesteia ar urma să contribuie la acoperirea deficitului de energie electrică în bandă și la echilibrarea sistemului energetic național.

Urmează o nouă hotărâre de Guvern

Ilie Bolojan a mai transmis că săptămâna viitoare Guvernul va adopta o hotărâre care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale.

Premierul interimar spune că memorandumul vine după solicitările echipei tehnice care gestionează proiectul și după vizita făcută la Iernut pe 9 mai.

„Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz”, a transmis Ilie Bolojan.

Oficialul afirmă că are încredere că noul grup energetic va injecta energie în sistemul național până la finalul acestui an.

„Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a mai spus premierul interimar.

Tags:
Citește și...
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Politică
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Externe
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Externe
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Externe
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Politică
Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Politică
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Politică
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”
Politică
Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”
Ultima oră
15:57 - Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
15:26 - Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
14:56 - Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
14:28 - (VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
13:25 - (VIDEO) Alertă în Bucegi, la competiția „Transilvania 100”. Salvamont Brașov anunță 16 incidente și intervenții dificile pe munte
13:10 - Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
12:54 - Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
12:24 - Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
11:59 - Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
11:30 - Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului