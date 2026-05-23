Guvernul a aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut, proiect energetic început de peste 10 ani și rămas blocat aproape de finalizare. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că investiția de 430 MW este de extremă urgență, iar Romgaz va prelua lucrările ca antreprenor general pentru a duce proiectul la capăt până la sfârșitul anului.

Bolojan: Proiectul centralei de la Iernut ar fi trebuit să fie gata în trei ani

Ilie Bolojan a anunțat că memorandumul aprobat în ședința de Guvern confirmă, la nivel oficial, urgența finalizării centralei de la Iernut. Proiectul ar fi trebuit să fie gata în trei ani, însă a ajuns să se întindă pe mai bine de un deceniu.

Premierul interimar spune că întârzierile au produs pierderi financiare, probleme de investiție și costuri energetice la nivel național.

„Proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani”, a declarat Ilie Bolojan pe Facebook, potrivit .

Romgaz preia lucrările după falimentul Duro Felguera

Potrivit premierului interimar, Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. Decizia vine după ce firma spaniolă Duro Felguera a abandonat lucrările pentru a doua oară și a intrat în faliment.

Bolojan spune că restul de executat este de aproximativ 2%, însă acesta trebuie finalizat de foștii subcontractanți ai companiei spaniole. Memorandumul permite Romgaz să încheie contracte cu aproape 50 de subcontractanți, pentru continuitatea lucrărilor și menținerea garanțiilor.

Centrala de la Iernut este prezentată de premier ca un proiect de interes public major. Finalizarea acesteia ar urma să contribuie la acoperirea deficitului de energie electrică în bandă și la echilibrarea sistemului energetic .

Urmează o nouă hotărâre de Guvern

Ilie Bolojan a mai transmis că săptămâna viitoare va adopta o hotărâre care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale.

Premierul interimar spune că memorandumul vine după solicitările echipei tehnice care gestionează proiectul și după vizita făcută la Iernut pe 9 mai.

„Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz”, a transmis Ilie Bolojan.

Oficialul afirmă că are încredere că noul grup energetic va injecta energie în sistemul național până la finalul acestui an.

„Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a mai spus premierul interimar.