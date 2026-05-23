Al doilea an în care livezile sunt compromise. Fructele românești dispar de pe tarabe: „O să avem doar de gustare"

Ana Beatrice
23 mai 2026, 17:03
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro

Piersicile și caisele românești au devenit o raritate în această vară, iar în multe piețe din Moldova aproape că au dispărut complet. Este al doilea an consecutiv în care frigul puternic distruge livezile înainte ca fructele să apuce să se coacă.

Pomii arată de parcă ar fi fost pârjoliți, iar puținele fructe rămase pot fi numărate pe degete. În locul produselor autohtone, tarabele sunt pline de fructe de import. Oamenii spun că sunt mai scumpe și lipsite de gustul autentic de odinioară.

Cum au ajuns livezile din Moldova aproape fără caise și piersici

În multe livezi din România, caisii care altădată erau încărcați de fructe au rămas acum aproape goi. Frigul puternic și nopțile cu brumă au distrus florile înainte ca pomii să rodească. Agricultorii spun că pierderile sunt uriașe.

În apropiere de Iași, un pomicultor are 60 de caiși și recunoaște că, deși oamenii caută tot mai mult fructe românești, în ultimii ani natura nu i-a mai dat nicio șansă. Temperaturile de -2 grade și mai multe zile consecutive de brumă au afectat grav pomii, care acum par arși.

„Cam aşa arată un cais la noi, după ce a trecut frigul de minus 2 grade şi mai multe zile consecutiv cu brumă, mi l-a cam ars. Anul ăsta o să avem doar de gustare, câte una pe ici pe colo”, a transmis bărbatul pentru Observator News.

În locul celor aproape trei tone de caise pe care le recolta în anii buni, anul acesta va strânge doar câteva fructe răzlețe. O producție atât de mică încât abia dacă va avea ce pune pe masă.

Frigul care a compromis mii de pomi înainte de sezonul fructelor

Dezastrul din livezile de caiși nu este un caz izolat. Aproape întreaga zonă a Moldovei se confruntă cu aceeași problemă, iar pomii afectați de îngheț și brumă sunt acum uscați și fără șanse de rod. Nici livezile Universității de Științele Vieții din Iași nu au fost ocolite de vremea extremă.

La o simplă privire, efectele se văd clar. Mulți caiși sunt uscați în proporție de aproape 80%, au foarte puține frunze și nu vor produce niciun fruct anul acesta. Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai gravă dacă episoadele de îngheț se vor repeta și în primăvara viitoare. În unele cazuri, livezile compromise ar putea fi defrișate complet și înlocuite cu alte culturi.

„E specia care înfloreşte cel mai timpuriu şi au fost afectate la început florile, după care au fost afectaţi şi mugurii vegetativi. Aşa s-au uscat. Este compromis la cais”, a spus reprezentantul Facultății de Horticultură din cadrul USV Iași.

Efectele se vor simți direct și în piețe. Pentru al doilea an consecutiv, piersicile și caisele românești vor lipsi aproape complet de pe tarabe. În locul lor, comercianții aduc fructe din Grecia, care deja se vând cu aproximativ 40 de lei kilogramul. În timpul verii, prețurile ar putea scădea la 15-20 de lei, însă cumpărătorii spun că gustul nu se compară cu cel al fructelor românești.

De ce spun românii că fructele de import nu au gustul celor autohtone

Chiar dacă tarabele sunt pline de fructe aduse din alte țări, mulți oameni spun că nimic nu se compară cu gustul caiselor și piersicilor românești. Odată cu distrugerea livezilor din Moldova, tot mai puțini români vor avea anul acesta fructe autohtone pe masă. Pentru mulți, asta înseamnă mai mult decât un simplu inconvenient.

Unii spun că și-au pierdut aproape toată producția din propriile curți. „Caisele mele, jumătate s-au uscat. Patru caişi am în curte. Nici nu mă mai gândesc la caise, la dulceaţă, la de alea pentru copii”, a povestit o femeie. Alții recunosc că, deși cumpără fructe din import, gustul nu este același. „Clar ce e din copacul de la ţară nu se compară cu ce e cumpărat”, a spus un alt localnic.

Oamenii cred că fructele aduse din afară pot arăta bine, însă nu au aroma celor crescute în livezile românești. „Mai scumpe faţă de noi, nu cred, dar gustoase în niciun caz faţă de ale noastre. Sunt mai bune ale noastre decât cele de import”, au transmis oamenii.

În România, culturile de cais ocupă o suprafață destul de mică. Acestea reprezintă doar aproximativ 6% din totalul livezilor pomicole din țară. Producția depinde însă foarte mult de vreme și diferă considerabil de la un an la altul. În sezoanele slabe, recolta ajunge la aproximativ 10 mii de tone. În anii favorabili, producția poate urca până la 40 de mii de tone. Din acest motiv, peste 90% dintre fructele care se găsesc pe piață sunt aduse din import.

