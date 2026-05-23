Piersicile și caisele românești au devenit o raritate , iar în multe piețe din Moldova aproape că au dispărut complet. Este al doilea an consecutiv în care frigul puternic distruge livezile înainte ca fructele să apuce să se coacă.

Pomii arată de parcă ar fi fost pârjoliți, iar puținele fructe rămase pot fi numărate pe degete. În locul produselor autohtone, tarabele sunt pline de fructe de import. Oamenii spun că sunt mai scumpe și lipsite de gustul autentic de odinioară.

Cum au ajuns livezile din Moldova aproape fără caise și piersici

În multe livezi din România, caisii care altădată erau încărcați de fructe au rămas acum aproape goi. Frigul puternic și nopțile cu brumă au distrus florile înainte ca pomii să rodească. Agricultorii spun că pierderile sunt uriașe.

În apropiere de Iași, un pomicultor are 60 de caiși și recunoaște că, deși oamenii caută tot mai mult fructe românești, în ultimii ani natura nu i-a mai dat nicio șansă. Temperaturile de -2 grade și mai multe zile consecutive de brumă au afectat grav pomii, care acum par arși.

„Cam aşa arată un cais la noi, după ce a trecut frigul de minus 2 grade şi mai multe zile consecutiv cu brumă, mi l-a cam ars. Anul ăsta o să avem doar de gustare, câte una pe ici pe colo”, a transmis bărbatul pentru Observator News.